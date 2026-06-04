UKRAJINA DIBIDUS ZATEČENA, RUSIJA SLAVI "OSVETU": Ukrajinci zatečeni zbog najnovijih vesti
NAJNOVIJE vesti će obradovati Ruse, ali rastužiće Ukrajince.
Podsetimo, kao što su vas "Novosti" već izvestile, u polufinalu Rolan Garosa, Mira Andrejeva je u polufinalu pregazila Martu Kostjuk sa 6:1, 6:3 i došla u poziciju da se bori za prvu grend slem titulu u karijeri.
Ukrajinka Kostjuk, koja je i ovaj turnir koristila da često i vrlo snažno priča o "agresiji Rusije" i patnjama koje ta agresija izaziva, a misleći tu na rat u Ukrajini koji je u toku, a koji Rusi zovu "specijalna vojna operacija", ovoga puta nije imala šanse protiv mlade Ruskinje.
A Andrejvoj je ovaj uspeh naročito drag. I zbog svojevrsnog revanša.
"Još uvek sam veoma nervozna. Bila sam nervozna i pre meča. Ona ima fantastičnu sezonu, neporažena je na šljaci... bila do danas. Ona je neverovatna igračica. Veoma sam zadovoljna kako sam danas igrala i što sam joj se osvetila za Madrid! U finalu sam Rolan Garosa - zvuči neverovatno! Sve te emocije... nikada nisam osetila ništa slično. Radujem se svom poslednjem meču u Parizu", rekla je mlada ruska teniserka.
Gotovo u dahu je dodala:
"Uslovi su bili veoma teški - nisam mogla da shvatim odakle vetar duva. Ostala sam fokusirana, osećajući da se danas sve može desiti, ali boriću se i daću sve od sebe na terenu, šta god da bude u tom finalu", istakla je Mira Andrejeva.
Kako je Mira Andrejeva pobedila "ratobornu" Ukrajinku?
Trenutno osma teniserka sveta je dominirala od početka do kraja i potpuno zasluženo je trijumfovala posle 67 minuta.
Koliko je bila dominatna najbolje se vidi po tome što je u prvom setu napravila čak tri brejka, u drugom dva i jasno pokazala da je spremna za najveći rezultat karijere i to sa 19 godina.
Očekivalo se više od Ukrajinke na ovom meču, pošto je bila u neverovatnoj formi. Do ovog susreta imala je seriju od 16 pobeda na šljaci. Takođe, ovo je bio prvi poraz na najsporijoj podlozi.
Mira Andrejeva će u finalu igrati protiv pobednice meča Dijana Šnajder (Rusija) - Maja Čvalinska (Poljska).
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