ODBRANA IZRAELA SE RUŠI KAO KULA OD KARATA! Hezbolah brutalno demontira moćnu Gvozdenu kupolu – panika u Tel Avivu!
LIBANSKA paravojna grupa Hezbolah postigla je značajan uspeh u slabljenju mreže izraelskih sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa „Gvozdena kupola“ kroz efikasne precizne udare na povezane lansere i radare, što je jedan od brojnih ozbiljnih neuspeha sa kojima se Izrael suočio u invaziji na južni Liban.
Mreža „Gvozdena kupola“ koja se sastoji od više radara, komandnih sistema i lansera raketa zemlja-vazduh proširila se širom Izraela, a posebno je koncentrisana u severnim regionima koji se suočavaju sa Hezbolahom. Sistemi su optimizovani za obaranje napada kratkog dometa raketnom artiljerijom i dronova. Iako je Hezbolah u nekim prilikama lansirao balističke rakete na izraelske ciljeve, za čije obaranje je odgovoran izraelski sistem „Davidova praćka“, najveći deo njegovog arsenala predstavljaju sredstva za čije je obaranje „Gvozdena kupola“ optimizovana.
Iako su napadi Hezbolaha izazvali značajne poteškoće izraelskoj protivvazdušnoj odbrani, veći izazov sa kojim se suočavaju Izraelske odbrambene snage jeste to što napadi zasićenja raketnim sistemima mogu relativno lako da preplave sisteme Gvozdene kupole, pri čemu je cena presretanja od strane sistema znatno veća od cene lansiranja rakete. Stoga, čak i ako Gvozdena kupola ostane netaknuta i nastavi da postiže visoke stope presretanja, dovoljno dolazećih pretnji može da prodre kroz odbranu jednostavno zbog količine. To je glavni razlog zašto je malo zemalja investiralo u sisteme protivvazdušne odbrane usmerene na presretanje municije veoma male vrednosti, kao što je raketna artiljerija, jer je daleko isplativije tražiti i uništavati neprijateljske lansirne sisteme na zemlji. Hezbolahovo utvrđivanje svojih lansirnih sistema u ogromnoj podzemnoj mreži tunela i bunkera, koju su razvili severnokorejski stručnjaci početkom 2000-ih, sprečilo je Izrael da koristi svoju vazdušnu moć za neutralizaciju svoje artiljerije.
Uništavanje komponenti sistema Gvozdena kupola moglo bi otvoriti put Hezbolahu da poveća ciljanje vrednijih komponenti izraelske višeslojne mreže protivvazdušne odbrane, a posebno sistema Davidova praćka i Barak, koji su već uveliko iscrpljeni iranskim balističkim raketnim napadima. Njihovo uništenje potencijalno može poslužiti kao multiplikator sile za buduće iranske napade. Izraelsko Ministarstvo odbrane je u novembru 2025. godine finalizovalo planove za proširenje serijske proizvodnje Gvozdene kupole ugovorom vrednim više milijardi dolara sa proizvođačem odbrambene opreme Rafael, nakon višemesečnih neprijateljstava između izraelskih i Hezbolahovih snaga 2024. godine. Izveštava se da je ovo u potpunosti finansirano paketom pomoći od 8,7 milijardi dolara od Sjedinjenih Država, koji je posebno izdvojio 5,2 milijarde dolara za sisteme protivvazdušne i raketne odbrane. Jedinice Gvozdene kupole su 2024. godine pretrpele gubitke u višestrukim uspešnim napadima Hezbolaha, ostavljajući neizvesnim u kojoj meri je mreža bila obnovljena do vremena obnavljanja neprijateljstava u martu 2026. godine.
(militarywatchmagazine.com)
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