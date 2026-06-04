ODBRANA IZRAELA SE RUŠI KAO KULA OD KARATA! Hezbolah brutalno demontira moćnu Gvozdenu kupolu – panika u Tel Avivu!

LIBANSKA paravojna grupa Hezbolah postigla je značajan uspeh u slabljenju mreže izraelskih sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa „Gvozdena kupola“ kroz efikasne precizne udare na povezane lansere i radare, što je jedan od brojnih ozbiljnih neuspeha sa kojima se Izrael suočio u invaziji na južni Liban.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hassan Ammar, File

Mreža „Gvozdena kupola“ koja se sastoji od više radara, komandnih sistema i lansera raketa zemlja-vazduh proširila se širom Izraela, a posebno je koncentrisana u severnim regionima koji se suočavaju sa Hezbolahom. Sistemi su optimizovani za obaranje napada kratkog dometa raketnom artiljerijom i dronova. Iako je Hezbolah u nekim prilikama lansirao balističke rakete na izraelske ciljeve, za čije obaranje je odgovoran izraelski sistem „Davidova praćka“, najveći deo njegovog arsenala predstavljaju sredstva za čije je obaranje „Gvozdena kupola“ optimizovana.



Uništavanje komponenti sistema Gvozdena kupola moglo bi otvoriti put Hezbolahu da poveća ciljanje vrednijih komponenti izraelske višeslojne mreže protivvazdušne odbrane, a posebno sistema Davidova praćka i Barak, koji su već uveliko iscrpljeni iranskim balističkim raketnim napadima. Njihovo uništenje potencijalno može poslužiti kao multiplikator sile za buduće iranske napade. Izraelsko Ministarstvo odbrane je u novembru 2025. godine finalizovalo planove za proširenje serijske proizvodnje Gvozdene kupole ugovorom vrednim više milijardi dolara sa proizvođačem odbrambene opreme Rafael, nakon višemesečnih neprijateljstava između izraelskih i Hezbolahovih snaga 2024. godine. Izveštava se da je ovo u potpunosti finansirano paketom pomoći od 8,7 milijardi dolara od Sjedinjenih Država, koji je posebno izdvojio 5,2 milijarde dolara za sisteme protivvazdušne i raketne odbrane. Jedinice Gvozdene kupole su 2024. godine pretrpele gubitke u višestrukim uspešnim napadima Hezbolaha, ostavljajući neizvesnim u kojoj meri je mreža bila obnovljena do vremena obnavljanja neprijateljstava u martu 2026. godine.

(militarywatchmagazine.com)

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