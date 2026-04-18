Rat na Bliskom istoku ušao je u 48. dan. Prekid vatre u Libanu na amin Donalda Trampa potvrđen sinoć i 19 časova. Vašington Teheranu daje rok do srede.

Iran: Uranijum je svetinja

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je Teheran pristao da dozvoli premeštanje obogaćenog uranijuma u ​​Sjedinjene Američke Države.

- Obogaćeni uranijum je za nas svet kao i iransko tle i neće biti prebačen nigde ni pod kojim okolnostima - rekao je Bagei, prenela je agencija Tasnim.

Tramp: Rok do srede

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre.

Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".

- Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je Tramp, prenosi Rojters.

(Tanjug)