Incident u blizini Ormuskog moreuza: Otvorena vatra na teretni brod
BRITANSKA vojska saopštila je da je danas u blizini Ormuskog moreuza napadnut teretni brod i da su oštećeni kontejneri na brodu.
Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO) saopštio je da je projektil, za koji se ne zna odakle je lansiran, pogodio brod koji se nalazio 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana, kao i da vlasti istražuju incident, preneo je Skaj njuz.
UKMTO je ranije danas saopštio da je kapetan tankera rekao da su dve topovnjače IRGC otvorile vatru bez radio-upozorenja i potvrdio da su posada i tanker bezbedni, preneo je Rojters.
Najmanje dva trgovačka broda danas su saopštila da je na njih otvorena vatra dok su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz, preneo je ranije danas Rojters pozivajući se na tri neimenovana izvora upoznata sa situacijom.
Iran je, nakon kratkotrajnog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, saopštio je jutros da je taj prolaz zatvorio, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze iz dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre.
(Tanjug)
Šok strategija Pariza: Rafal F5 leti sa dronovima umesto novih lovaca 5. generacije
18. 04. 2026. u 21:33
Dmitrijev ocenio: Sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne
18. 04. 2026. u 21:16
To je terorizam! Ukrajinska SBU o današnjoj pucnjavu u Kijevu
18. 04. 2026. u 21:10
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
