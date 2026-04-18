Incident u blizini Ormuskog moreuza: Otvorena vatra na teretni brod

BRITANSKA vojska saopštila je da je danas u blizini Ormuskog moreuza napadnut teretni brod i da su oštećeni kontejneri na brodu.

Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO) saopštio je da je projektil, za koji se ne zna odakle je lansiran, pogodio brod koji se nalazio 25 nautičkih milja (46 kilometara) severoistočno od Omana, kao i da vlasti istražuju incident, preneo je Skaj njuz.

UKMTO je ranije danas saopštio da je kapetan tankera rekao da su dve topovnjače IRGC otvorile vatru bez radio-upozorenja i potvrdio da su posada i tanker bezbedni, preneo je Rojters.

Najmanje dva trgovačka broda danas su saopštila da je na njih otvorena vatra dok su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz, preneo je ranije danas Rojters pozivajući se na tri neimenovana izvora upoznata sa situacijom.

Iran je, nakon kratkotrajnog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, saopštio je jutros da je taj prolaz zatvorio, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze iz dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre.

