Ručak dana

Fenomenalna, sa povrćem: Jagnjetina u mleku, jelo koje morate da probate

Bojana Jovanović

02. 05. 2026. u 07:00

Ako niste do sada probali, moraćete što pre!

Феноменална, са поврћем: Јагњетина у млеку, јело које морате да пробате

Foto: Depositphotos/EsinDeniz

Potrebno je:

- 1,5-2 kg jagnjetine (sa kostima)

- 1-1,5 l punomasnog mleka
- 300 g leblebija
- 300 g boranije
- 1-2 glavice crnog luka
- 2 kašike kajmaka
- so, biber u zrnu, ruzmarin, lovorov list

Priprema: 

Meso operite, osušite i isecite na krupnije komade. Posolite ga i po želji natrljajte začinima. U dublji pekač (vatrosatalnu ili zemljanu posudu) stavite meso, pa oko njega rasporedite boraniju, leblebije i sitno iseckan crni luk. Sve prelijte mlekom tako da meso bude skoro potpuno potopljeno. Dodajte biber u zrnu, lovorov list i ruzmarin. Na vrh stavite kajmak za puniji ukus. Poklopite posudu ili je čvrsto zatvorite aluminijumskom folijom. Pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko dva sata. Nakon toga skinite poklopac (foliju) i pecite još 30-45 minuta da tečnost delimično ispari.

Drugi pišu

Pročitajte više

