Fenomenalna, sa povrćem: Jagnjetina u mleku, jelo koje morate da probate
Ako niste do sada probali, moraćete što pre!
Potrebno je:
- 1,5-2 kg jagnjetine (sa kostima)
- 300 g leblebija
- 300 g boranije
- 1-2 glavice crnog luka
- 2 kašike kajmaka
- so, biber u zrnu, ruzmarin, lovorov list
Priprema:
Meso operite, osušite i isecite na krupnije komade. Posolite ga i po želji natrljajte začinima. U dublji pekač (vatrosatalnu ili zemljanu posudu) stavite meso, pa oko njega rasporedite boraniju, leblebije i sitno iseckan crni luk. Sve prelijte mlekom tako da meso bude skoro potpuno potopljeno. Dodajte biber u zrnu, lovorov list i ruzmarin. Na vrh stavite kajmak za puniji ukus. Poklopite posudu ili je čvrsto zatvorite aluminijumskom folijom. Pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko dva sata. Nakon toga skinite poklopac (foliju) i pecite još 30-45 minuta da tečnost delimično ispari.
