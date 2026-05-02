Fenomenalna, sa povrćem: Jagnjetina u mleku, jelo koje morate da probate

Ako niste do sada probali, moraćete što pre!

Potrebno je:

- 1,5-2 kg jagnjetine (sa kostima)



Priprema:

- 300 g leblebija- 300 g boranije- 1-2 glavice crnog luka- 2 kašike kajmaka- so, biber u zrnu, ruzmarin, lovorov list

Meso operite, osušite i isecite na krupnije komade. Posolite ga i po želji natrljajte začinima. U dublji pekač (vatrosatalnu ili zemljanu posudu) stavite meso, pa oko njega rasporedite boraniju, leblebije i sitno iseckan crni luk. Sve prelijte mlekom tako da meso bude skoro potpuno potopljeno. Dodajte biber u zrnu, lovorov list i ruzmarin. Na vrh stavite kajmak za puniji ukus. Poklopite posudu ili je čvrsto zatvorite aluminijumskom folijom. Pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, oko dva sata. Nakon toga skinite poklopac (foliju) i pecite još 30-45 minuta da tečnost delimično ispari.