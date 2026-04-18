Ormuz je ponovo zatvoren: Iranska mornarica upozorila brodove
TRGOVAČKI brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je taj pomorski put ponovo zatvoren, saopštili su izvori iz brodarstva.
U radio poruci se navodi da nije dozvoljen prolaz brodova, prenosi Skaj njuz.
Jedan tanker je ranije danas prijavio da mu se približila iranska topovnjača, koja je otvorila vatru.
Iran je danas povukao svoje kratkotrajno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koje je stupilo na snagu juče, nakon što je postignuto primirje u Libanu.
(Tanjug)
