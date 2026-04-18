Svet

Ormuz je ponovo zatvoren: Iranska mornarica upozorila brodove

В.Н.

18. 04. 2026. u 14:36

TRGOVAČKI brodovi u Ormuskom moreuzu primili su radio poruku od iranske mornarice da je taj pomorski put ponovo zatvoren, saopštili su izvori iz brodarstva.

Ормуз је поново затворен: Иранска морнарица упозорила бродове

Foto: Printskrin/ Vesselfinder

U radio poruci se navodi da nije dozvoljen prolaz brodova, prenosi Skaj njuz.

Jedan tanker je ranije danas prijavio da mu se približila iranska topovnjača, koja je otvorila vatru.

Iran je danas povukao svoje kratkotrajno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koje je stupilo na snagu juče, nakon što je postignuto primirje u Libanu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
