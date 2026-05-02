uživoKriza na Bliskom istoku IRGC: Kontrolisaćemo Ormuski moreuz da bi postao područje bezbednosti i prosperiteta
KRIZA na Bliskom Istoku se nastavlja.
Komanda mornarice Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštila jeda će pretvoriti Ormuski moreuz u područje "bezbednosti i prosperiteta" nakon što će uvesti nova pravila kontrole tog plovnog puta.
U saopštenju objavljenom u petak uveče navodi se da će mornarica IRGC sprovoditi "nova pravila" u vodama u blizini iranske obale u Arabijskom moru i Ormuskom moreuzu, prenela je Al Džazira.
Precizira se da će mornarica IRGC vršiti "kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale" u Arabijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što će, kako se navodi, dovesti do bezbednosti i prosperiteta regiona.
Na severu Irana poginulo 14 pripadnika IRGC u eksploziji zaostalih bombi
U eksploziji zaostalih bombi od napada tokom rata protiv Irana poginulo je 14 pripadnika Korpusa iranske revolucionarne garde na severu Irana, javili su iranski mediji.
Sajt Nournews, za koji se veruje da je blizak iranskim bezbednosnim snagama, navodi da se eksplozija dogodila u blizini grada Zandžana na severu Irana koji se nalazi severozapadno od Teherana.
To je najveći broj prijavljenih poginulih pripadnika IRGC-a od početka prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 7. aprila.
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
Komentari (0)