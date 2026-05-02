KRIZA na Bliskom Istoku se nastavlja.

AP Photo/Hussein Malla

Komanda mornarice Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštila jeda će pretvoriti Ormuski moreuz u područje "bezbednosti i prosperiteta" nakon što će uvesti nova pravila kontrole tog plovnog puta.

U saopštenju objavljenom u petak uveče navodi se da će mornarica IRGC sprovoditi "nova pravila" u vodama u blizini iranske obale u Arabijskom moru i Ormuskom moreuzu, prenela je Al Džazira.

Precizira se da će mornarica IRGC vršiti "kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale" u Arabijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što će, kako se navodi, dovesti do bezbednosti i prosperiteta regiona.

Na severu Irana poginulo 14 pripadnika IRGC u eksploziji zaostalih bombi

U eksploziji zaostalih bombi od napada tokom rata protiv Irana poginulo je 14 pripadnika Korpusa iranske revolucionarne garde na severu Irana, javili su iranski mediji.

Sajt Nournews, za koji se veruje da je blizak iranskim bezbednosnim snagama, navodi da se eksplozija dogodila u blizini grada Zandžana na severu Irana koji se nalazi severozapadno od Teherana.

To je najveći broj prijavljenih poginulih pripadnika IRGC-a od početka prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 7. aprila.