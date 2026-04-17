Svet

"Veliki i sjajan dan za svet" Tramp: Iran obećao da nikad više neće blokirati Ormuz

P. Đurđević

17. 04. 2026. u 18:26

IRAN se saglasio s tim da nikada više ne zatvori Ormuski moreuz, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Велики и сјајан дан за свет Трамп: Иран обећао да никад више неће блокирати Ормуз

Foto: Jim WATSON / AFP / Profimedia

 On je u objavi na mreži "Istina" istakao da kontrola Ormuskog moreuza nikada više neće biti korišćena "kao oružje protiv sveta".

- Veliki i sjajan dan za svet - napisao je Tramp.

Šef iranske diplomatije Abas Arakči prethodno je danas izjavio da će plovidba kroz Ormuski moreuz biti potpuno otvorena za sve komercijalne brodove tokom preostalog perioda primirja, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre postignutim između Izraela i Libana.

- Prolazak plovila kroz moreuz biće dozvoljen koordiniranom rutom kako je već najavila iranska pomorska organizacija - napisao je on na platformi Iks.

Tramp je potom na svojoj platformi "Istina" zahvalio Iranu, navodeći da je strateški važan plovni put "u potpunosti otvoren i spreman za pun prolaz".

Istovremeno je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi kada je reč o Iranu, sve dok se, kako je naveo, ne postigne potpun sporazum između dve strane.

Američki predsednik je zahvalio Saudijskoj Arabiji, UAE i Kataru na velikoj hrabrosti i pomoći i najavio da će Iran, uz pomoć SAD, da ukloni sve mine iz Ormuskog moreuza.

(Tanjug)

Korak bliže građanima: „eUprava za sve" u deset lokalnih samouprava

