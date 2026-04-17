"Veliki i sjajan dan za svet" Tramp: Iran obećao da nikad više neće blokirati Ormuz
IRAN se saglasio s tim da nikada više ne zatvori Ormuski moreuz, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.
On je u objavi na mreži "Istina" istakao da kontrola Ormuskog moreuza nikada više neće biti korišćena "kao oružje protiv sveta".
- Veliki i sjajan dan za svet - napisao je Tramp.
Šef iranske diplomatije Abas Arakči prethodno je danas izjavio da će plovidba kroz Ormuski moreuz biti potpuno otvorena za sve komercijalne brodove tokom preostalog perioda primirja, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre postignutim između Izraela i Libana.
- Prolazak plovila kroz moreuz biće dozvoljen koordiniranom rutom kako je već najavila iranska pomorska organizacija - napisao je on na platformi Iks.
Tramp je potom na svojoj platformi "Istina" zahvalio Iranu, navodeći da je strateški važan plovni put "u potpunosti otvoren i spreman za pun prolaz".
Istovremeno je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi kada je reč o Iranu, sve dok se, kako je naveo, ne postigne potpun sporazum između dve strane.
Američki predsednik je zahvalio Saudijskoj Arabiji, UAE i Kataru na velikoj hrabrosti i pomoći i najavio da će Iran, uz pomoć SAD, da ukloni sve mine iz Ormuskog moreuza.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"Superdržava, ali ne i supersila" Lukašenko: Tramp svetu pokazao da SAD nisu svemoćne
17. 04. 2026. u 18:07
Tramp nikad oštrije udario na NATO: Ne trebate nam sada, totalno ste beskorisni
17. 04. 2026. u 16:56
Tramp pojasnio: Ormuski moreuz je otvoren - blokada važi samo za Iran
17. 04. 2026. u 16:20
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)