A nakon šamara! Evo šta su uradili Rasim LJajić i Predrag Mijatović
MUK u Humskoj!
Partizan je delovao izuzetno nemoćno u 179. "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde i drugi put zaredom izgubio je 3:0.
U klubu je više nego haotično stanje, po svemu sudeći ima više razloga i zbog toga je nastao "raskol" u rukovodstvu Partizana koje ni posle ovog derbija nije bilo previše zainteresovano da komentariše situaciju na terenu.
- Šta da kažem, Zvezda je bila bolja", bilo je sve što je rekao Rasim Ljajić dok je izlazio iz svečane lože stadiona "Rajko Mitić" za "Sportski žurnal" posle neprijatnog poraza, dok je od njega još kraći bio njegov kolega - i verovatno protivkandidat na izborima u klubu - Predrag Mijatović: "Nemam šta da kažem".
Važno je reći da ni reč nismo čuli od fudbalera Partizana jer je još i pre poslednjeg gola na utakmici stiglo obaveštenje iz kluba da oni neće davati izjave. Nije doduše objašnjeno zbog čega.
