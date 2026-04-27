Izgorelo celo selo, prizori potresni: "Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu, nismo znali šta pre da spasemo..." (Foto/Video)
VELIKI požar zahvatio je selo Soveja u okrugu Vranca u Rumuniji, gde je oko 300 meštana evakuisano, a 32 kuće su potpuno uništene.
Vatrena stihija izbila je u jutarnjim satima, najverovatnije zbog zapaljenog dimnjaka na kući starije žene, i za samo nekoliko sati prerasla u katastrofu velikih razmera.
Požar se brzo širio usled jakog vetra, koji je nosio varnice s objekta na objekat. Meštani kažu da su kuće, uglavnom drvene, planule gotovo istovremeno.
- Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu. Nismo znali šta pre da spasemo - ispričala je jedna stanovnica.
Na terenu je angažovano više od 200 vatrogasaca iz šest okruga, sa desetinama vozila i opreme. Prema rečima portparola ISU Vranca Florina Olarua, u gašenju učestvuje 13 vatrogasnih cisterni sa vodom i penom, sedam operativnih kamiona, tri minibusa za prevoz ljudstva, kao i dve ekipe hitne pomoći SMURD-a.
Zbog stresa i gubitka imovine, četiri osobe su doživele napade panike, ali nema informacija o težim povredama.
Evakuisane porodice privremeno su smeštene u seoske kuće za goste i bazu spasilačke službe Salvamont. Najugroženiji meštani, među kojima su stariji i deca, zbrinuti su kod komšija i rodbine.
- Moramo im pomoći, ne možemo ih ostaviti na ulici. Tražimo hitna rešenja za smeštaj - izjavio je gradonačelnik Soveje Jonuc Filimon.
Za meštane ovog kraja tragedija ima dodatnu težinu, jer podseća na veliki požar od pre 70 godina, kada je stradalo 17 ljudi, a gotovo celo selo, sa oko 370 kuća, bilo uništeno. I tada su, kao i sada, javne zgrade, uključujući vrtić i opštinske objekte, pretvorene u pepeo.
Istraga o uzrocima požara je u toku, dok nadležne službe procenjuju štetu i organizuju pomoć za pogođene porodice.
(Telegraf.rs)
