Izgorelo celo selo, prizori potresni: "Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu, nismo znali šta pre da spasemo..." (Foto/Video)

VELIKI požar zahvatio je selo Soveja u okrugu Vranca u Rumuniji, gde je oko 300 meštana evakuisano, a 32 kuće su potpuno uništene.

Vatrena stihija izbila je u jutarnjim satima, najverovatnije zbog zapaljenog dimnjaka na kući starije žene, i za samo nekoliko sati prerasla u katastrofu velikih razmera.

Požar se brzo širio usled jakog vetra, koji je nosio varnice s objekta na objekat. Meštani kažu da su kuće, uglavnom drvene, planule gotovo istovremeno.

- Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu. Nismo znali šta pre da spasemo - ispričala je jedna stanovnica.

Suntem alături de comunitatea din #Soveja.



32 gospodării au fost afectate de incendiul din Rucăreni. CJ Vrancea este la fața locului cu sprijin de urgență.



Punem Baza Salvamont Soveja la dispoziția familiilor care au rămas fără locuințe.



De astăzi intervenim cu 16 oameni și… pic.twitter.com/TBON889pe1 — Nicușor Halici (@nicusorhalici) April 27, 2026

Na terenu je angažovano više od 200 vatrogasaca iz šest okruga, sa desetinama vozila i opreme. Prema rečima portparola ISU Vranca Florina Olarua, u gašenju učestvuje 13 vatrogasnih cisterni sa vodom i penom, sedam operativnih kamiona, tri minibusa za prevoz ljudstva, kao i dve ekipe hitne pomoći SMURD-a.

Zbog stresa i gubitka imovine, četiri osobe su doživele napade panike, ali nema informacija o težim povredama.

Evakuisane porodice privremeno su smeštene u seoske kuće za goste i bazu spasilačke službe Salvamont. Najugroženiji meštani, među kojima su stariji i deca, zbrinuti su kod komšija i rodbine.

- Moramo im pomoći, ne možemo ih ostaviti na ulici. Tražimo hitna rešenja za smeštaj - izjavio je gradonačelnik Soveje Jonuc Filimon.

Za meštane ovog kraja tragedija ima dodatnu težinu, jer podseća na veliki požar od pre 70 godina, kada je stradalo 17 ljudi, a gotovo celo selo, sa oko 370 kuća, bilo uništeno. I tada su, kao i sada, javne zgrade, uključujući vrtić i opštinske objekte, pretvorene u pepeo.

Istraga o uzrocima požara je u toku, dok nadležne službe procenjuju štetu i organizuju pomoć za pogođene porodice.

