Oglasio se sin Ratka Mladića: Najnovije informacije iz Haga o generalu
ZDRAVSTVENO stanje generala Ratka Mladića veoma je loše i, ako se nešto brzo ne preduzme, nisam siguran da će moći da izdrži!
Na ovo upozorava Darko Mladić, generalov sin, potvrđujući da je Hagu zvanično upućen zahtev za Mladićevo hitno puštanje na lečenje u Srbiji
- Nemamo mogućnosti da saznamo nešto novo. Bojim se samo da ne odugovlače sa odlukom - naveo je Mladić za Radio-televiziju Republike Srpske, dodajući da se nada da će odgovor haških sudija stići što pre, jer je njegov otac, kako je istakao, na samrti, o čemu su saglasni svi lekari
Podsećamo, general Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja.
General Mladić je uhapšen 2011. godine, a u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio na doživotnu zatvorsku kaznu.
BONUS VIDEO: Vučić na parastosu žrtvama genocida u NDH
Preporučujemo
Komentari (0)