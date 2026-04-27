Politika

Oglasio se sin Ratka Mladića: Najnovije informacije iz Haga o generalu

В.Н.

27. 04. 2026. u 08:54

ZDRAVSTVENO stanje generala Ratka Mladića veoma je loše i, ako se nešto brzo ne preduzme, nisam siguran da će moći da izdrži!

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Na ovo upozorava Darko Mladić, generalov sin, potvrđujući da je Hagu zvanično upućen zahtev za Mladićevo hitno puštanje na lečenje u Srbiji

- Nemamo mogućnosti da saznamo nešto novo. Bojim se samo da ne odugovlače sa odlukom - naveo je Mladić za Radio-televiziju Republike Srpske, dodajući da se nada da će odgovor haških sudija stići što pre, jer je njegov otac, kako je istakao, na samrti, o čemu su saglasni svi lekari

Podsećamo, general Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja.

General Mladić je uhapšen 2011. godine, a u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio na doživotnu zatvorsku kaznu.

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

