Arakči stigao na pregovore sa Putinom: U žiži stanje na Bliskom istoku
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči doputovao je tokom noći u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim.
Po dolasku, Arakči je poručio da Iran i Rusija održavaju stalne konsultacije i intenzivne bilateralne razgovore o širokom spektru tema, posebno o regionalnim pitanjima.
Ranije je ambasador Irana u Rusiji Kazem Džalali saopštio agenciji Irna da će Abas Arakči sa predsednikom Rusija razgovarati o najnovijim dešavanjima nakon privremenog prekida vatre između Sjedinjene Američke Države i Irana.
On je dodao da Iran i Rusija imaju zajednički pristup regionalnim i međunarodnim pitanjima.
Šef iranske diplomatije započeo je međunarodnu turneju 24. aprila. Najpre je posetio Pakistan, a u subotu je otputovao u Oman.
Prema navodima iranskih medija, Abas Arakči se u nedelju vratio iz Omana u Islamabad, odakle je otputovao u Rusiju.
(Sputnjik)
Nema mira na Bliskom Istoku: Liban na udaru Izraela, ima mrtvih (Foto)
27. 04. 2026. u 07:28
Oman poziva na diplomatiju zbog bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz
27. 04. 2026. u 00:22
Abdulah bin Zajed i Rubio o situaciji na Bliskom istoku i napadima Irana
26. 04. 2026. u 21:33
Ruski senator tvrdi: Sve ukazuje na to da SAD spremaju novu rundu rata sa Iranom
26. 04. 2026. u 20:18
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
