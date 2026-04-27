Arakči stigao na pregovore sa Putinom: U žiži stanje na Bliskom istoku

P. Đurđević

27. 04. 2026. u 08:06

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči doputovao je tokom noći u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim.

foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / Profimedia

Po dolasku, Arakči je poručio da Iran i Rusija održavaju stalne konsultacije i intenzivne bilateralne razgovore o širokom spektru tema, posebno o regionalnim pitanjima.

- Kao što vidite, sa Rusijom smo uvek imali bliske konsultacije po širokom krugu pitanja, naročito regionalnih, i stalno smo vodili bilateralne pregovore - objavio je Arakči na svom Telegram kanalu.

Ranije je ambasador Irana u Rusiji Kazem Džalali saopštio agenciji Irna da će Abas Arakči sa predsednikom Rusija razgovarati o najnovijim dešavanjima nakon privremenog prekida vatre između Sjedinjene Američke Države i Irana.

On je dodao da Iran i Rusija imaju zajednički pristup regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Šef iranske diplomatije započeo je međunarodnu turneju 24. aprila. Najpre je posetio Pakistan, a u subotu je otputovao u Oman.

Prema navodima iranskih medija, Abas Arakči se u nedelju vratio iz Omana u Islamabad, odakle je otputovao u Rusiju.

(Sputnjik)

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Odbili su poslušnost Putinovom čoveku - nisu mogli ni da sanjaju šta će da se desi 48 sati kasnije

