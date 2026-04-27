Arakči stigao na pregovore sa Putinom: U žiži stanje na Bliskom istoku

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči doputovao je tokom noći u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim.

foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / Profimedia

Po dolasku, Arakči je poručio da Iran i Rusija održavaju stalne konsultacije i intenzivne bilateralne razgovore o širokom spektru tema, posebno o regionalnim pitanjima.



Ranije je ambasador Irana u Rusiji Kazem Džalali saopštio agenciji Irna da će Abas Arakči sa predsednikom Rusija razgovarati o najnovijim dešavanjima nakon privremenog prekida vatre između Sjedinjene Američke Države i Irana.

On je dodao da Iran i Rusija imaju zajednički pristup regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Šef iranske diplomatije započeo je međunarodnu turneju 24. aprila. Najpre je posetio Pakistan, a u subotu je otputovao u Oman.

Prema navodima iranskih medija, Abas Arakči se u nedelju vratio iz Omana u Islamabad, odakle je otputovao u Rusiju.

(Sputnjik)

