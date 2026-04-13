EVROPA ne krije da je usmerena na nastavak rata u Ukrajini, izjavio je na brifingu portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Bilo kakve akcije koje podstiču militarističke vojne aspiracije kijevskog režima su koraci koji ne doprinose potrazi za mirnim rešenjem. Evropljani ne kriju svoju opštu posvećenost nastavku ovog rata, činjenju svega čime mogu da doprinesu njegovom nastavku - primetio je portparol Kremlja.

Prema njegovim rečima, Specijalna vojna operacija se nastavlja, pregovori o Ukrajini za sada nisu dali rezultate.

(Sputnjik)

