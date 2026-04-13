Svet

PESKOV UPERIO PRST U EVROPU: "Čine sve da se ukrajinski sukob nastavi"

В.Н.

13. 04. 2026. u 12:33

EVROPA ne krije da je usmerena na nastavak rata u Ukrajini, izjavio je na brifingu portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ УПЕРИО ПРСТ У ЕВРОПУ: Чине све да се украјински сукоб настави

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Bilo kakve akcije koje podstiču militarističke vojne aspiracije kijevskog režima su koraci koji ne doprinose potrazi za mirnim rešenjem. Evropljani ne kriju svoju opštu posvećenost nastavku ovog rata, činjenju svega čime mogu da doprinesu njegovom nastavku - primetio je portparol Kremlja.

Prema njegovim rečima, Specijalna vojna operacija se nastavlja, pregovori o Ukrajini za sada nisu dali rezultate.

(Sputnjik)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

