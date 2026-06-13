Fudbal

BRUKA I SRAMOTA U AMERICI! Englezi opljačkani pred susret sa Hrvatskom

Новости онлајн

13. 06. 2026. u 08:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalska delegacija Engleske opljačkana je u noći s petka na subotu, i to pre nego su stigli u Kanzas Siti, gde će se sastati sa Hrvatskom, tvrde britanski meidji.

БРУКА И СРАМОТА У АМЕРИЦИ! Енглези опљачкани пред сусрет са Хрватском

FOTO: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Fudbalski savez Engleske preneo je da su među ukradenim predmetima lopte i kopačke, a lopovi su izveli akciju provaljivanjem u vozila koja su im prevozila stvari iz Floride u „Svoup soker vilidž“.

Između ostalog, ukradene su kopačke najvećih zvezda poput Harija Kejna i Džuda Belingema, ali su ukrali i bele table selektora Tomasa Tuhela, kao i lopte koje su služile za trening njegovim izabranicima.

Bi-Bi-Ci je preneo da su uhapšena dvojica osumnjičenih, ali da će ovaj incident da napravi probleme Tuhelu u pripremi za meč L grupe Svetskog prvenstva Engleska – Hrvatska, koji bi trebalo da počne u sredu od 22 časa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRES! Hrvatska izbačena sa Svetskog prvenstva

POTRES! Hrvatska izbačena sa Svetskog prvenstva