BRUKA I SRAMOTA U AMERICI! Englezi opljačkani pred susret sa Hrvatskom

Fudbalska delegacija Engleske opljačkana je u noći s petka na subotu, i to pre nego su stigli u Kanzas Siti, gde će se sastati sa Hrvatskom, tvrde britanski meidji.

FOTO: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Fudbalski savez Engleske preneo je da su među ukradenim predmetima lopte i kopačke, a lopovi su izveli akciju provaljivanjem u vozila koja su im prevozila stvari iz Floride u „Svoup soker vilidž“.

Između ostalog, ukradene su kopačke najvećih zvezda poput Harija Kejna i Džuda Belingema, ali su ukrali i bele table selektora Tomasa Tuhela, kao i lopte koje su služile za trening njegovim izabranicima.

Bi-Bi-Ci je preneo da su uhapšena dvojica osumnjičenih, ali da će ovaj incident da napravi probleme Tuhelu u pripremi za meč L grupe Svetskog prvenstva Engleska – Hrvatska, koji bi trebalo da počne u sredu od 22 časa.