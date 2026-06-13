JEDAN od tri domaćina ovogodinjšeg Svetskog prvenstva u fudbalu, SAD započeće svoju avanturu na Mundijalu na "SoFaj stadionu" u Inglvudu, Kaliforniji gde će ugostiti reprezetnaciju Paragvaja tri sata posle ponoći, meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

SAD - PARAGVAJ (prvo poluvreme, 1-0, 7' Bobadilja (autogol))

14' Amerika kontroliše igru, pita se na terenu i zasluženo vodi, još jedan karton za goste zaradio je Gustavo Gomez.

10' Pulišić je silno motiivisan, ponovo je probio po levom boku i iznudio žuti karton za Kaseresa.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Amerika vodi! Pulišić je napravio pometnju u šesnaestrcu nakon sjajnog driblinga po levom boku, lopta je došla do Mekenija čiji je oštar pas Bobadilja poslao u svoju mrežu!

3' Nije mnogo trebalo ni Amerikancima da upišu prvi šut u okvir gola, Balogun je pokušao sa ivice šesnesterca, ali trapavao je zahvatio loptu i nije ozbiljnije pripretio Gilu.

2' Paragvajci su odmah pripretili, kombinovali su Sanabrija i Dijego Gomez, ali Fris je bio na visini zadatka.

1' Počeli smo! Pravdu deli iskusni holandski sudija, Dani Makeli.

CEREMONIJA

2.58 Himne su podigle publiku na noge, divan prizor, sve je spremno za spektakl!

2.53 Keti Peri je otpevala pesmu "Vonder" uz pratnju desetogodišnjeg Tijusa za kraj ceremonije, sada je vreme za utakmicu, igrači izlaze na teren!

🚨 Katy Perry & Tius Luka performing the FIFA World Cup 2026 official anthem on the biggest stage. 🏆🌎🔥 pic.twitter.com/PNAJiVrfMR — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 13, 2026

2.47 Tu je i posebni gost, komičar Džejson Sudejkis koji najavljuje paradu sa zastavama svih 48 učesnika Svetskog prvenstva.

2.44 Događaji iz Kalifornije se prate širom društvenih mreža.

🚩Future, Anitta, LISA, Rema and Tyla light up the USA's World Cup opening ceremony 🇺🇸💫



🇺🇸 USA 🆚 Paraguay 🇵🇾🍿



Presented by 🤝 @MustardseedJS

- 2026 FIFA World Cup 🏆 #Football | #Giftedera | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iKW5p0nwKH — Kirabo Links (@kirabolinks) June 13, 2026

2.38 Čeka se "hedlajn" ove ceremonije, čuvena Keti Peri koja tradicionalno brani čast Kalifornije, a nakon toga možemo početi sa onim što svi priželjkujemo, samom utakmicom.

Katy Perry headlining the 2026 World Cup opening ceremony before USA vs Paraguay?? We are so back. Let’s GOOOOOO!! 🔥⚽️ #KatyPerry #WorldCup2026 pic.twitter.com/4AT54lePZX — ໊ (@platypusperrys) June 13, 2026

2.31 Istorija međusobnih duela favorizuje SAD koje su slavile pet puta na devet duela sa Paragvajcima, uz dva trijumfa "crveno-belih" i isto toliko remija.

History favors the USA in their first 2026 World Cup game against Paraguay.



In 9 meetings:

✅Americans have won 5.

✅Paraguay 2.

🤝 with 2 draws.



Who do you think will win? pic.twitter.com/JBjclBrZz1 — Karungi Sarah (@Karungisera2) June 13, 2026

2.19 Tribine su pune do poslednjeg mesta, Amerika će imati sjajnu podršku na "SoFaj stadionu".

2.12 Ovo će biti druga utakmica današnjeg programa Mundijala, prvu su odigrali Kanada i Bosna (1:1), bila je puna drame, a izveštaj sa nje možete pročitati na OVOM linku.

2.08 Za sada je ceremoniju obeležio nastup Tajle i Fjučura, tačnije njihova izvedba pesme "Gejm tajm"

2.02 U toku je ceremonija otvaranja, poslednja od tri na ovom Mundijalu. Jedna od brojnih zvezda koje nastupaju je LISA, poznata kao član korejse K-pop grupe "Blekpink", ona je za Svetsko prvenstvo bila jedan od autora (uz Anitu i Remu) hit pesme "GOLS" koja je poslužila kao najava za takmičenje. Simpatična Tajlanđanka je "zapalila" publiku na "SoFaj stadionu"!

LISA performs during the Opening Ceremony before the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026



LISA OPENING CEREMONY#LISAxGOALS #LISAxFIFAWorldCup pic.twitter.com/M8ovlfURfJ — จิง ♡ | busy (@jingjingxx_) June 13, 2026

LISA lighting up SoFi Stadium at the FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony. 🏆🔥 pic.twitter.com/CLtrFBWsR7 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 13, 2026

1.47 Spremni su sastavi za utakmicu, bez iznenađenja, očekivane postave i sa jedne i sa druge strane

Sastavi SAD (4-2-3-1): Fris - Frimen, Ričards, Rim (K), Robinson - Tilman, Adams - Dest, Mekeni, Pulišić - Balogun Paragvaj (4-4-2): Gil - Kaseres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez (K), Kubas, Bobadilja, Almiron - Sanabrija, Ensiso

UOČI MEČA

Amerika sa velikim očekivanjima dočekuje ovo prvenstvo, a s ozbirom da ima svoj verovatno najkvalitetniji sastav u 21. veku i da je jedan od domaćina turnira, to je više nego opravdano. Većina igrača nastupa u "ligama petice", ističu se imena poput Pulišića, Mekenija, Robinosna, Baloguna, Tajlera Adamsa, kapitena Rima... i na Poketinu je da sve to "pozlati".

Argentinac je iskusan trener, najpoznatiji je po svom radu u Totenhemu i PSŽ-u i gotovo sigurno je najbolji selektor kojeg su Amerikanci imali na poslednjih par Svetskih prvenstava.

Najveći uspeh ove reprezentacije ostvaren je još na prvom Mundijalu, davne 1930, kada su u Urugvaju osvojili treće mesto, dok im je u skorijoj istoriji najbolji rezultat plasman u četvrtifnale 2002. godine kada je od Landona Donovana i družine bolja bila Nemačka (0:1).

Sada im je cilj nepoznat, ispadanje u grupi bi bila katastrofa zbog novog formata takmičenja, a ukoliko joj se "otvori" žreb u nokaut fazi, Amerika bi mogla daleko jer će sve utakmice igrati pred svojim navijačima.

Uoči prvenstva je imala veoma jake provere na kojima nije blistala, poražena je od Belgije (2:5) i Portugala (0:2), da bi zatim savladala Senegal (3:2), dok je u generalci odigrala svoj najbolji meč, ali to nije bilo dovoljno ni za remi protiv silovite Nemačke (1:2).

Sa druge strane, Paragvaj se vraća na Svetsko prvenstvo po prvi put od 2010. godine kada je ostvario svoj najbolji rezultat, plasman u četvrtfinale gde je doživeo bolan poraz od potonjeg šampiona Španije i postavio sebi večno pitanje, šta bi bilo sa čuvenom generacijom da je Kardozo iskoristio penal u 59. minutu?

Sadašnji tim se dosta razlikuje od tog iz Južne Afrike, Gustavo Alfaro je okupio veliki broj boraca koji strastveno brani svoj gol, doks su im u napadu najjače oružje prekidi.

Imali su veoma uspešne kvalifikacije i maksimalno su iskoristili dodatno mesto koje je Južna Amerika dobila zbog širenja Mundijala, te su sa 28 osvojenih bodova rutinski zauzeli šestu poziciju koja ih je poslala put Amerike.

Što se tiče sastava "crveno-belih", imaju igrače koji nastupaju širom sveta, dosta njih po "egzotičnim" ligama (Argentina, Brazil, MLS...), a najviše se ističu Sanabrija i Almiron od starijih igrača, dok mlađe naraštaje predvode Ensiso i Dijego Gomez.

Očekivanja nisu velika, ali s ozbirom na to da iz svake grupe dalje prolaze po dva prvoplasirana tima, kao i 8/12 najboljih trećeplasiranih, Paragvaj ima čemu da se nada i jedna pobeda na tri odigrane utakmice bi ga trebala odvesti u nokaut fazu Svestkog prvenstva.

Podsetimo, pored današnjih rivala u grupi "D" se nalaze još Turska i Australija koje svoj meč igraju u nedelju na "BS plejs" stadionu u Vankveru od 6.00.

Jasno je da se radi o veoma ujednačenoj grupi, nema izraženog favorita i to daje dodanti značaj susretu Amerike i Paragvaja koji su orni da pobedom otvore Svetsko prvenstvo.

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