SAVET BEZBEDNOSTI UN OSUDIO UBISTVO SRPSKOG MIROVNJAKA U LIBANU: Traže hitnu istragu i da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde
ČLANOVI Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna.
U zajedničkom saopštenju, svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Džazira.
Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog, i poželeli brz i potpun oporavak povređenim mirovnjacima.
U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja.
Savet bezbednosti je, istovremeno, odao priznanje svim pripadnicima mirovnih misija UN koji, kako je navedeno, rizikuju svoje živote u službi međunarodnog mira i bezbednosti, kao i državama koje doprinose snagama UNIFIL-a.
U Kraljevu je 10. juna uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije, pripadnik Druge brigade kopnene vojske, Milovan Jovanović (36), koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.
Jovanović je teško ranjen 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta. Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Bejrutu, gde je podlegao povredama.
U granatiranju baze ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga, iz Španije i El Salvadora. Privremene snage UN u Libanu su mirovna misija koju je osnovao Savet bezbednosti UN 1978. godine rezolucijama 425 i 426.
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