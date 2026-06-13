KAKVO PRVO POLUVREME BALOGUNA! Maestralni centafor nokautirao Paragvaj sa dva pogotka!

NAPADAČ Monaka konačno pokazuje svoj puni potencijal i to na najvećoj mogućoj sceni.

Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Amerika trenutno vodi sa 3:0 protiv Paragvaja na poluvremenu prvog susreta grupe "D" koji je apsolutno obeležio Folarin Balogun.

Videlo se da je raspoložen za igru od samog starta, prvo mu je poništen gol u 28. minutu zbog ofsajda, ali to ga nije sputalo.

Napadačk Monaka je obeležio poslednjih 15 minuta prvog dela igra sa dva pogotka i tako postao prvi dvostruki strelac na ovom Svetskom prvenstvu.

Prvo je iskoristio povratni pas Pulišića i zatresao mrežu sa "penala", povećavši prednost na 2:0.

Dok je drugi pogodak postigao nakon proigravanja u prostor Tilmana, otresao je Alderetea i levom nogom pogodio sam ćošak gola nemoćnog Hila.

Na ovaj način Balogun je postao tek drugi igrač koji je u 21. veku na svom debiju na SP postizao bar dva gola, prvi je to učinio Miroslav Klose 2002. godine u ubeljivoj pobedi Nemačke nad Saudijskom Arabijom (8:0)

Uvek je lepo videti mlade igrače kako dominiraju na Svetskom prvenstvu, a kako je Amerika izgledala u prvom delu, nije nemoguće ni da još koji put zatrese mrežu Paragvaja.

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