"USKORO ĆEMO UZETI KRIM OD RUSIJE" Mađar otkrio pakleni plan kojim će se zauzeti poluostrvo nakon više od decenije

UKRAJINA ima za cilj da izoluje Krim od Rusije ometanjem ključnih vojnih ruta snabdevanja poluostrva, rekao je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat po pozivnom znaku „Mađar“, u intervjuu koji je Rojters objavio 11. juna.

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- Izolovaćemo Krim u bliskoj budućnosti - rekao je Brovdi Rojtersu sa komandnog mesta blizu linije fronta, prenosi Kijev indepndent.

Brovdi je rekao da je ruski vojni teretni saobraćaj duž autoputa R-280 „Novorusija“, koji povezuje Rusiju sa Krimom preko Mariupolja, Berdjanska i Melitopolja, opao za 71% u poslednje dve nedelje zbog ukrajinskih udara.

- U roku od još mesec dana imaćemo potpunu kontrolu nad putem - rekao je Rojtersu.

Brovdi je rekao da je širi cilj Ukrajine da ruskim trupama i osoblju odbrambene industrije sve više otežava delovanje na Krimu i drugim okupiranim teritorijama.

- Stvorićemo uslove koji će izuzetno otežati boravak bilo kog vojnog osoblja ili onih koji rade u odbrambenoj industriji na Krimu, na privremeno okupiranim teritorijama ili korišćenje pristupnih puteva do njih - rekao je on za Rojters.

Poslednje nedelje teške za Ruse na Krimu

Komentari dolaze u trenutku kada je Ukrajina intenzivirala kampanju protiv ruskih logističkih puteva i vojne infrastrukture koji povezuju okupirani Krim sa teritorijom koju kontroliše Rusija.

Preko noći 11. juna, ukrajinski napadi su ciljali vojne objekte širom Krima i oštetili više mostova na kopnenim prilazima poluostrvu, prema ruskim zvaničnicima i kanalima za praćenje.

Ovi napadi su najnoviji u nizu ukrajinskih napora da poremete transportne veze koje ruske snage koriste za prevoz osoblja i zaliha na Krim. Među najznačajnijim metama bio je Čonharski most, ključni prelaz koji povezuje okupirani Krim sa delovima Hersonske oblasti.

Ukrajinske snage su napale most 7. juna, a zatim ponovo 9. juna. Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, rekao je da je u najnovijem napadu uništen prelaz.

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