KOLAČ SA MEDENIM KORICAMA I PLAZMOM: Brzo, lako i neodoljivo

U ČETIRI sata ujutro, 11. juna, grupa je napustila Ugljevik, vozeći se oklopnim vozilima i kamionima preko Jugoslavije prema Prištini. Bilo je ukupno 15 oklopnih vozila i 35 kamiona u kojima je bilo 206 vojnika. Osim običnih vojnih kamiona, u koloni je bilo i nekoliko vozila za dopunu goriva i vozilo veze. Morali su da pređu razdaljinu od preko 600 km da bi stigli do odredišta.