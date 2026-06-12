KOLAČ SA MEDENIM KORICAMA I PLAZMOM: Brzo, lako i neodoljivo
Ako ste u potrazi za jednostavnim kolačem koji se brzo priprema, a osvaja ukusom već na prvi zalogaj, ovaj recept je pravi izbor za vas. Kombinacija medenih korica i kremastog fila sa mlevenom plazmom donosi savršen spoj nežnosti i bogatog ukusa.
Sastojci
- 700 ml mleka
- 8 kašika šećera
- 10 kašika brašna
- 2 vanilin šećera
- 200 gr margarina
- 100 gr mlevene plazme
- gotove medene korice
Priprema:
Od navedenih sastojaka skuvati fil i ostaviti ga da se prohladi. U prohlađen fil umešati margarin i mlevenu plazmu. Dobijenim filom premazivati medene korice redom. Na kraju premazati i gornju koru, pa posuti mlevenom plazmom. Ostavite kolač da odstoji kako bi korice omekšale, a zatim uživajte u svakom zalogaju ove jednostavne i veoma ukusne poslastice.
Uživajte!
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