Politika

SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA BLOKADERIMA: Lagaće da su izbori pokradeni, ali biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa! (VIDEO)

В. Н.

12. 06. 2026. u 09:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, nedavno je nakon dugo vremena bio gost Radija Beograd 1. Tom prilikom je govorio o svim važnim i aktulenim temama za našu zemlju. Danas je na svom Instagram profilu podelio isečak iz tog gostovanja.

СНАЖНА ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА БЛОКАДЕРИМА: Лагаће да су избори покрадени, али биће толика разлика да неће моћи да кажу ништа! (ВИДЕО)

Foto: ATA images / Anđela Stevanović

Predsednik je između ostalog govorio i o izborima.

- Moramo da napravimo razliku između onih koji spas vide u nasilju. Oni danas govore: 'Nećemo verovatno da pobedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo'. Biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Evo to vam sad kažem. Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Izbori su tu, dakle ne vidim da to pravi nekakvu razliku, svakako ove godine - rekao je predsednik tom prilikom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Lagaće da su izbori pokradeni, ali biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa - navedeno je u opisu objave.

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