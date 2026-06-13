AJKULA NAPALA ŽENU: Pojavio se snimak sa lica mesta, vrisak odjeknuo plažom (VIDEO)

ŽENA tridesetih godina zadobila je danas teške povrede ruke i noge nakon napada ajkule na plaži Kudži u istočnom delu Sidneja i nalazi se u kritičnom stanju.

Foto: Unsplash/Gerald Schömbs geerald

Hitne službe su intervenisale neposredno pre 11 časova po lokalnom vremenu, nakon što su građani iz vode izvukli povređenu ženu, preneo je ABC.

Na licu mesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu.

Svedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.

Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.

Prema njegovim rečima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač.

Tokom intervencije, vodeni skuteri su patrolirali područjem u potrazi za ajkulom, dok su vlasti uspostavile bezbednosne zone i zatvorile plažu Kudži, kao i druge plaže na području opštine Randvik.

Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ajkula, kako veruju, dugačka tri do četiri metra, navodi "Gardijan".

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