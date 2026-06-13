AJKULA NAPALA ŽENU: Pojavio se snimak sa lica mesta, vrisak odjeknuo plažom (VIDEO)
ŽENA tridesetih godina zadobila je danas teške povrede ruke i noge nakon napada ajkule na plaži Kudži u istočnom delu Sidneja i nalazi se u kritičnom stanju.
Hitne službe su intervenisale neposredno pre 11 časova po lokalnom vremenu, nakon što su građani iz vode izvukli povređenu ženu, preneo je ABC.
Na licu mesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu.
Svedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.
Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.
Prema njegovim rečima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač.
Tokom intervencije, vodeni skuteri su patrolirali područjem u potrazi za ajkulom, dok su vlasti uspostavile bezbednosne zone i zatvorile plažu Kudži, kao i druge plaže na području opštine Randvik.
Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ajkula, kako veruju, dugačka tri do četiri metra, navodi "Gardijan".
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
TRAGEDIJA: Morska neman od skoro 5 metara ubila mladića
06. 06. 2026. u 09:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SARAJEVSKI MEDIJI BRUJE - VUČIĆ NAS JE SPASIO U ZADNjI ČAS: Omogućio nam da gledamo Svetsko prvenstvo, dok Konaković "bljuje vatru"
SARAJEVSKI Dnevni avaz objavio je tekst u kojem su priznali da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, preko saglasnosti za podršku Telekoma Srbija, praktično omogućio da građani Bosne i Hercegovine gledaju utakmicu svoje reprezentacije protiv Kanade na Svetskom prvenstvu.
12. 06. 2026. u 17:33
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
MACA NAPUSTIO PORODIČNI DOM: "Ne mogu više! Rekao sam da je volim i izašao iz stana"
DRAGAN Marinković Maca je nedavno govorio o teškim životnim trenucima tokom rata u Sarajevu kada je trebalo da napusti porodični dom.
12. 06. 2026. u 13:09
Komentari (0)