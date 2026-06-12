ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI IZ NATO ČLANICE: Ne priznajemo tzv. Kosovo, snažno podržavamo evropsku perspektivu Srbije
MINISTAR spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu, izjavio je danas da stav Grčke o tzv. Kosovu ostaje nepromenjen, kao i da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza.
- Grčka spoljna politika ostaje čvrsto usidrena u međunarodnom pravu, principima koje ćemo mi nastaviti da podržavamo, uključujući i u našem svojstvu kao nestalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - rekao je Gerapetritis na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.
Gerapetritis je rekao i da Grčka podržava dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU.
Govoreći o evropskoj perspektivi Srbije, Gerapetritis je rekao da Grčka to smatra geopolitičkim imperativom za stabilnost, ali takođe i za prosperitet Evrope u celini.
- Mi prepoznajemo značajan napredak Srbije koji je ona ostvarila u ispunjavanju obaveza, a koji je značajan. I veoma je važno da ubrzavate reforme i puno polažemo nade u Srbiju, ali i u budućnost, mir i prosperitet regiona - rekao je Gerapetritis.
Dodao je da on snažno podržava evropske perspektive Zapadnog Balkana, kao i to da svaka strana poštuje evropske i druge principe međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa.
- Mi smo Solunsku agendu 2003. godine sprovodili snažno verujući da će proces proširenja biti i dalje strateško investiranje u bezbednost i stabilnost kroz evropski kontinent. I u tom kontekstu, potpisivanje Delfi deklaracije u Atini prošlog aprila je istaklo još više da je taj put ka evropskim integracijama nepovratan - rekao je Gerapetritis.
Istakao je da proširenje Evropske unije mora da dobije novi zamah i kredibilitet.
- Stoga naše nastupajuće predsedavanje Savetom Evrope u drugoj polovini 2027. godine će biti nešto kada ćemo mi staviti visoko na našu agendu prioriteta upravo evropsku integraciju regiona i raditi na opipljivom procesu - rekao je Gerapetritis.
Govoreći o ekonomskoj saradnji Srbije i Grčke, Gerapetritis je rekao da razvoj železnice Solun-Skoplje-Beograd ostaje strateški prioritet sa potencijalom da transformiše region u glavni transportni saobraćajni izlaz ka centralnoj Evropi.
"U energetskom sektoru, inicijative kao što su vertikalni gasni koridori i interkonekcije prirodnog gasa povezuju Grčku, Bugarsku i Srbiju i doprinose u značajnoj meri energetskoj bezbednosti, diversifikaciji i otpornosti, dok istovremeno jačaju naše kolektivne mogućnosti da i dalje podnesemo spoljne pretnje", rekao je Gerapetritis.
Podsetio je da će Grčka sledeće godine učestvovati na Ekspo izložbi u Beogradu i poželeo je Srbiji puno uspeha u organizovanju tog međunarodnog događaja.
"Grčka je podržala kandidaturu Beograda od samog početka i pre tri meseca potpisala ugovor o učešću na ovoj izložbi. Smatramo da će ova izložba biti izuzetan događaj i od velikog značaja za srpski narod i za evropski put Srbije. Želimo puno uspeha u organizovanju ovog međunarodnog događaja", rekao je Gerapetritis.
On je ukazao da saradnja između Grčke i Srbije pokazuje izuzetnu dinamiku, a bilateralna trgovina je postigla rekordni nivo.
On je naveo da Beograd smatra svojim drugim domom i da mu veliko zadovoljstvo i čast pričinjava to što je upravo u Beogradu razgovarao sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem.
- Marko je izuzetan ministar spoljnih poslova, on je jako doprineo velikom imidžu Srbije u svetu i globalno. Moja poseta danas predstavlja priliku da nastavimo naš iskreni i trajni dijalog koji predstavlja još jedan dokaz veoma dobrih bilateralnih odnosa - rekao je Gerapetritis nakon sastanka sa Đurićem u Beogradu.
Gerapetritis je rekao da je njihov sastanak predstavljao značajnu prekretnicu u naporima da se nastavi sa produbljljivanjem odnosa zasnovanih na dugogodišnjim istorijskim, kulturnim i verskim vezama.
- A da ne spominjem poverenje koje imamo u Srbiju kada je reč o sportu, jer naš nacionalni trener nacionalnog tima fudbalskog je Ivan Jovanović, srpski trener, i zaista puno vere stavljamo u njega - rekao je Gerapetritis.
Podsetio je da su odnosi Srbije i Grčke 2019. godine nastavili još više da jačaju i podignuti su na još veći nivo kroz saradnju Visokog saveta za saradnju, a čiji će sastanak biti održan u Beogradu.
- Mi smo imali takođe priliku da budemo domaćini, i to će biti takođe velika stvar za unapređenje naših odnosa - ocenio je Gerapetritis.
S tim u vezi, naveo je da je svojim kolegom Đurićem razgovarao i o aktuelnim geopolitičkim događajima i o situaciji u svetu.
- Iskoristio sam priliku da prenesem iskreno saučešće zbog tragičnog gubitka života srpskog mirotvorca UNIFIL-a u južnom Libanu prošle nedelje. Grčka poziva na poštovanje međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo - rekao je Gerapetritis.
Naglasio je da narodi Balkana najbolje razumeju vrednosti mira, dijaloga i saradnje.
- Mi ćemo nastaviti da crpimo inspiraciju iz bezvremenske vizije Rigasa Ferajosa o saradnji između nacija na Balkanu i radićemo zajedno ka regionu koji će biti definisan stabilnošću, prosperitetom i zajedničkim napretkom - rekao je Gerapetritis.
On je zahvalio Đuriću na toploj dobrodošlici i poručio mu da je uvek dobrodošao u Grčku ne samo u svom zvaničnom svojstvu, već i kao običan posetilac među milionima posetilaca koji uvek dolaze u Grčku i Atinu.
- Smatrajte to svojom drugom kućom - kazao je Gerapetritis.
(Tanjug)
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