UKRAJINSKE vlasti počele su da preseljavaju industrijska preduzeća iz Kramatorska zbog toga što se tom gradu, kao i Slavjansku, približava ruska vojska.

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Iz Kramatorska se mašine i 3.500 radnika preseljavaju u Perečin, nedaleko od Užgoroda u Zakarpatskoj oblasti, na zapadu Ukrajine. Preseljava se i deo stanovnika Kramatorska, potvrđuju i ratni reporteri britanskog nedeljnika "Ekonomist".

Mesto gde se preseljavaju već zovu Novi Kramatorsk. Tamošnje stanovništvo se protivi tom preseljavanju jer se plaše da će Rusi raketama i dronovima gađati nove objekte.



Brovdi komanduje iz bunkera KOMANDANT Jedinica bespilotnih snaga Ukrajine Robert Brovdi kaže da se intenzitet transporta na magistralnom putu "Novorosije" već smanjio za dve trećine. Tvrdi i da će se za mesec dana obustaviti promet tim koridorom za Krim. Novinar Rojtersa, koji je razgovarao sa Brovdijem, kaže da je on duboko pod zemljom, u bunkeru, odkle prati situaciju preko monitora. Brovdi ističe da je ukrajinska vojska uspela da za poslednjih godinu dana poveća broj napada dronovima čak 28 puta, a u dubini Rusije četiri puta, te da su njegove jedinice u poslednjih šest meseci uništile 174 ruska kompelksa PVO.

Vojna administracija je 9. juna u pojedinim delovima Kramatorska i Slavjanska naredila obaveznu evakuaciju porodica sa decom. Gradonačelnik Slavjanska, koga su postavile ukrajinske vlasti, Vadim Ljah je još u oktorbu 2025. pozivao građane da se evakuišu, jer su ostali bez grejanja.

U Ministarstvu odbrane Rusije tvrde da ruska vojska nanosi udare samo vojnim objektima, a ne civilnim objektima. Predsednik Rusije Vladimir Putin je kazao da ruska vojska kontroliše 85 odsto teritorije Donjecke narodne republike. Ako Rusi osvoje Slavjansk i Kramatorsk, do zapadnih administrativnih granica Donbasa više nema većih mesta.

Rusi su nastavili da gađaju Kijevsku oblast. Pogođena je naftna baza, pa se crni dim video na velikom rastojanju. Minulih dana Rusi su gađali i lučke objekte u Odesi i Nikolajevu.

Na drugoj strani ukrajinska vojska je juče je, na Dan Rusije, gađala Tatarstan, gde je u Nižnjekamsku pogođena ruska rafinerija. Zbog napada dronova sve praznične manifestacije su odložene, saopštio je gradonačelnik Nižnekamska Radmir Beljajev.

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Zbog opasnosti od dronova bilo je zatvoreno devet ruskih aerodroma-u Kazanu, Nižnjekamsku, Volgogradu, Penzi, samari, Uljanovsku, Saratovu, Čeboksariju i Bugulmiju.

Ruska PVO je oborila 231 ukrajinski dron, ali jedan broj je doleteo do ciljeva, tamo gde nema ruskih PVO sistema. Deo Simferopolja juče je zbog udara drona ostao bez struje, jer su mrežu oštetili ukrajinski dronovi.

Cilj ukrajinskog vojnog vrha je da na Krimu napravi paniku i poluostrvo izoluje. Savetnik predsednika Zelenskog Mihail Podoljak je letonskom portalu "Delfi" rekao da je cilj ukrajinske vojske da prekine logističke pravce ka Krimu, ne samo da bi tamo nestalo gorivo, već i da se izazove glad.

- Sistematski ćemo gađati puteve koji vode ka Krimu kako bi smo izazvali krizu snabdevanja i nezadovoljstvo na tom poluostrvu - tvrdi Podoljak.