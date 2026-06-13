"PRETVORIĆEMO ČITAV REGION U PAKAO ZA VAS..." Drama u Ormuskom moreuzu se nastavlja, dronovi lete na sve strane (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iran da ne šalje nove dronove na brodove koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz, poručivši Teheranu da bi "trebalo da se dovede u red".

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Američka vojska oborila je nekoliko iranskih samoubilačkih dronova u Ormuskom moreuzu, saopštila je u subotu američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Prema navodima CENTCOM-a, dronovi su korišćeni u pokušaju iranskih vlasti da napadnu komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

CENTCOM je dodao da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz "odvija nesmetano" i da ovaj strateški plovni put "ostaje otvoren za tranzit".

Iranski napadi na američke baze

Iranski mediji su u četvrtak izvestili da je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) lansirao dronove na vazduhoplovnu bazu Ali al Salem u Kuvajtu, kao odgovor na američke udare na iranske vojne ciljeve izvedene u utorak.

Prijavljeni su i dodatni iranski napadi u Jordanu, pri čemu je IRGC saopštio da je ispalio četiri rakete na američku bazu Al Azrak, tvrdeći da se u njoj nalaze hangari za borbene avione F-35 i komandno-kontrolni centar, piše "The Jerusalem Post".

Pored toga, u sredu su se u Bahreinuoglasile sirene za uzbunu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

US forces said they downed Iranian drones targeting commercial ships near Strait of Hormuz, while diplomatic efforts continue to ease tensions between Washington and Tehran



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Iran i Tramp razmenjuju upozorenja

IRGC je u četvrtak upozorio da je spreman da pruži "razoran i odlučan" odgovor na svaki novi američki napad.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iran da ne šalje dodatne dronove na brodove koji prolaze kroz moreuz, poručivši da bi Teheran "trebalo da se dovede u red".

Istog dana, iranska državna novinska agencija VANA prenela je izjavu komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, Madžida Musavija, koji je zapretio ozbiljnim posledicama za Bliski istok ukoliko SAD destabilizuju situaciju u Ormuskom moreuzu.

- Da li ćete učiniti sveti Ormuski moreuz nebezbednim? Pretvorićemo čitav region u pakao za vas, iz srca Irana - rekao je Musavi.

(Kurir)

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