DOGOVOR U POSLEDNJI ČAS? Evo šta se dešava na odsudnim pregovorima SAD i Irana

ZVANIČNICI američke administracije i dalje se nadaju da bi pregovori preko posrednika mogli dovesti do određenog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što bi moglo navesti predsednika SAD Donalda Trampa da odloži svoju pretnju da će do 2 sata ujutru po srpskom vremenu početi bombardovanje iranskih elektrana i mostova, ili bar da ublaži obim napada, naveli su izvori upoznati sa situacijom.

Međutim, stanje razgovora nostaje nejasno. The Wall Street Journal je izvestio da je Iran prekinuo direktnu diplomatiju, dok je The New York Times naveo da je Teheran obustavio čak i indirektne pregovore. Izvori su za CNN rekli da SAD i dalje žele diplomatsko rešenje i da je situacija i dalje promenljiva.

Izvori ocenjuju Trampove pretnje

Dva izvora opisala su Trampovu eskalirajuću retoriku, uključujući njegovo jutrošnje upozorenje da će "cela jedna civilizacija umreti večeras" ako Iran ne prihvati njegove zahteve, kao pokušaj da se izvrši maksimalan pritisak na režim da popusti.

Istovremeno, kako navode, Tramp je spreman da sprovede svoje pretnje i pojača vojne operacije ukoliko pregovori ostanu u ćorsokaku.

Zvaničnici Bele kuće naglašavaju da samo predsednik zna kako će postupiti.

- Iranski režim ima rok do 20 časova po istočnom vremenu da iskoristi trenutak i postigne dogovor sa Sjedinjenim Državama. Samo predsednik zna gde se stvari nalaze i šta će učiniti - izjavila je portparolka Bele kuće Karolin Levit u saopštenju za CNN.