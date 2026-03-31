IZGOVOR ZA BORBU PROTIV RUSIJE? EU skovala termin „flota u senci“
ZAPADNE zemlje su intenzivirale kampanju protiv trgovačkog brodarstva koje služi interesima Rusije kako bi omele međunarodni prevoz ruskog tereta, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i predsednik Ruskog pomorskog kolegijuma.
- Evropska unija je čak skovala termin 'flota u senci', koji ne postoji u međunarodnom pomorskom pravu, i pod izgovorom borbe protiv ove flote, u suštini počinila pljačku na pomorskim putevima - rekao je Patrušev na sastanku Pomorskog kolegijuma.
Da bi naneli maksimalnu štetu ruskoj ekonomiji, Sjedinjene Države i njihovi saveznici usmerili su svoje napore na blokiranje pomorskog transporta ugljovodonika i drugih strateških izvoznih sirovina, podvukao je on.
- Ova politika je dobila globalnu dimenziju, posebno u ključnim oblastima nacionalnih interesa Rusije u Svetskom okeanu: Baltičkom, Sredozemnom, Kaspijskom i Crnom moru -dodao je.
Takođe je objasnio da je ruska mornarica pratila plovila koja plove pod ruskom zastavom kako bi se osigurala bezbednost u najopasnijim područjima okeana.
Prema rečima Patruševa, globalna vojno-politička situacija u 2025. godini ostala je generalno složena.
On je primetio degradaciju međunarodnog pravnog sistema i rastuće pretnje nacionalnoj bezbednosti Rusije, uključujući i one sa okeana i mora.
Projektovanje pomorskih dronova najvažniji zadatak
Projektovanje i proizvodnja pomorskih dronova postali su kritičan zadatak usled promena u borbenim operacijama, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom Specijalne vojne operacije, ocenio je Patrušev.
- Uzimajući u obzir promene u prirodi borbenih operacija, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom SVO, jedan od najvažnijih zadataka je projektovanje i stvaranje pomorskih robotskih sistema, uključujući bespilotne podvodne letelice, sposobne ne samo da odbijaju napade već i uspešno izvode udare po neprijateljskim ciljevima - objasnio je Patrušev.
Ruska mornarica je sposobna da zaštiti nacionalne interese zemlje u mirnodopsko vreme i obezbedi pomorsku odbranu, naglasio je zvaničnik.
Patrušev je još najavio da pomorski odbor, zajedno sa ruskom vladom, priprema sveobuhvatni projekat „Razvoj Arktika i Transarktičkog transportnog koridora“.
(Sputnjik)
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
RUSIJA ODLUČNA: Nećemo isporučivati naftu zemljama koje su uvele ograničenja cena
31. 03. 2026. u 15:07
ZAMENIK NAČELNIKA FRANCUSKOG VAZDUHOPLOVSTVA: Francuska se priprema za rat protiv Rusije
31. 03. 2026. u 14:52
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
