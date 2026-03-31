Svet

IZGOVOR ZA BORBU PROTIV RUSIJE? EU skovala termin „flota u senci“

P. Đurđević

31. 03. 2026. u 15:19

ZAPADNE zemlje su intenzivirale kampanju protiv trgovačkog brodarstva koje služi interesima Rusije kako bi omele međunarodni prevoz ruskog tereta, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i predsednik Ruskog pomorskog kolegijuma.

Foto Tanjug/AP/Philippe Magoni

- Evropska unija je čak skovala termin 'flota u senci', koji ne postoji u međunarodnom pomorskom pravu, i pod izgovorom borbe protiv ove flote, u suštini počinila pljačku na pomorskim putevima - rekao je Patrušev na sastanku Pomorskog kolegijuma.

Da bi naneli maksimalnu štetu ruskoj ekonomiji, Sjedinjene Države i njihovi saveznici usmerili su svoje napore na blokiranje pomorskog transporta ugljovodonika i drugih strateških izvoznih sirovina, podvukao je on.

- Ova politika je dobila globalnu dimenziju, posebno u ključnim oblastima nacionalnih interesa Rusije u Svetskom okeanu: Baltičkom, Sredozemnom, Kaspijskom i Crnom moru -dodao je.

Takođe je objasnio da je ruska mornarica pratila plovila koja plove pod ruskom zastavom kako bi se osigurala bezbednost u najopasnijim područjima okeana.

Prema rečima Patruševa, globalna vojno-politička situacija u 2025. godini ostala je generalno složena.

On je primetio degradaciju međunarodnog pravnog sistema i rastuće pretnje nacionalnoj bezbednosti Rusije, uključujući i one sa okeana i mora.

Projektovanje pomorskih dronova najvažniji zadatak

Projektovanje i proizvodnja pomorskih dronova postali su kritičan zadatak usled promena u borbenim operacijama, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom Specijalne vojne operacije, ocenio je Patrušev.

- Uzimajući u obzir promene u prirodi borbenih operacija, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom SVO, jedan od najvažnijih zadataka je projektovanje i stvaranje pomorskih robotskih sistema, uključujući bespilotne podvodne letelice, sposobne ne samo da odbijaju napade već i uspešno izvode udare po neprijateljskim ciljevima - objasnio je Patrušev.

Ruska mornarica je sposobna da zaštiti nacionalne interese zemlje u mirnodopsko vreme i obezbedi pomorsku odbranu, naglasio je zvaničnik.

Patrušev je još najavio da pomorski odbor, zajedno sa ruskom vladom, priprema sveobuhvatni projekat „Razvoj Arktika i Transarktičkog transportnog koridora“.

(Sputnjik)

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

