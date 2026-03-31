ZAPADNE zemlje su intenzivirale kampanju protiv trgovačkog brodarstva koje služi interesima Rusije kako bi omele međunarodni prevoz ruskog tereta, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i predsednik Ruskog pomorskog kolegijuma.

- Evropska unija je čak skovala termin 'flota u senci', koji ne postoji u međunarodnom pomorskom pravu, i pod izgovorom borbe protiv ove flote, u suštini počinila pljačku na pomorskim putevima - rekao je Patrušev na sastanku Pomorskog kolegijuma.

Da bi naneli maksimalnu štetu ruskoj ekonomiji, Sjedinjene Države i njihovi saveznici usmerili su svoje napore na blokiranje pomorskog transporta ugljovodonika i drugih strateških izvoznih sirovina, podvukao je on.

- Ova politika je dobila globalnu dimenziju, posebno u ključnim oblastima nacionalnih interesa Rusije u Svetskom okeanu: Baltičkom, Sredozemnom, Kaspijskom i Crnom moru -dodao je.

Takođe je objasnio da je ruska mornarica pratila plovila koja plove pod ruskom zastavom kako bi se osigurala bezbednost u najopasnijim područjima okeana.

Prema rečima Patruševa, globalna vojno-politička situacija u 2025. godini ostala je generalno složena.

On je primetio degradaciju međunarodnog pravnog sistema i rastuće pretnje nacionalnoj bezbednosti Rusije, uključujući i one sa okeana i mora.

Projektovanje pomorskih dronova najvažniji zadatak

Projektovanje i proizvodnja pomorskih dronova postali su kritičan zadatak usled promena u borbenim operacijama, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom Specijalne vojne operacije, ocenio je Patrušev.

- Uzimajući u obzir promene u prirodi borbenih operacija, uključujući i one na moru, koje su se pojavile tokom SVO, jedan od najvažnijih zadataka je projektovanje i stvaranje pomorskih robotskih sistema, uključujući bespilotne podvodne letelice, sposobne ne samo da odbijaju napade već i uspešno izvode udare po neprijateljskim ciljevima - objasnio je Patrušev.

Ruska mornarica je sposobna da zaštiti nacionalne interese zemlje u mirnodopsko vreme i obezbedi pomorsku odbranu, naglasio je zvaničnik.

Patrušev je još najavio da pomorski odbor, zajedno sa ruskom vladom, priprema sveobuhvatni projekat „Razvoj Arktika i Transarktičkog transportnog koridora“.

(Sputnjik)

