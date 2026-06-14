Politika

"PRIZNAŠ 14 POSTO TERITORIJE BRATSKE DRŽAVE, PA OBILAZIŠ NEKRETNINE PO VRAČARU" Milan Knežević ogolio licemerije političke Podgorice

В.Н.

14. 06. 2026. u 19:44

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević ogolio je licemerije crnogorskog establišmenta prema Srbiji, nakon oglašavanja Ministarstva spoljnih poslova te zemlje u kojem se navodi da Podgorica odbacuje navode o vođenju hibridnog rata protiv Beograda.

ПРИЗНАШ 14 ПОСТО ТЕРИТОРИЈЕ БРАТСKЕ ДРЖАВЕ, ПА ОБИЛАЗИШ НЕКРЕТНИНЕ ПО ВРАЧАРУ Милан Кнежевић оголио лицемерије политичке Подгорице

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

 - Priznaš 14 posto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problema da svakog vikenda obilaziš nekretnine na Beogradu na vodi i Vračaru. E to mogu samo u Ministarstvu vanjskih poslova.

printscreen/instagram/milan knezevic

Objava Milana Kneževića na instagramu

P.S. A da Srbija traži brod "Jadran" nazad ili da prizna Boku Kotorsku? Sigurno bi NATO reagovao kao za vreme požara prethodne godine - napisao je Knežević na svom instagram profilu. 

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