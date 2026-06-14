"PRIZNAŠ 14 POSTO TERITORIJE BRATSKE DRŽAVE, PA OBILAZIŠ NEKRETNINE PO VRAČARU" Milan Knežević ogolio licemerije političke Podgorice

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević ogolio je licemerije crnogorskog establišmenta prema Srbiji, nakon oglašavanja Ministarstva spoljnih poslova te zemlje u kojem se navodi da Podgorica odbacuje navode o vođenju hibridnog rata protiv Beograda.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Priznaš 14 posto teritorije bratske države, tri puta glasaš da je genocidna, izvezeš joj dva najveća kriminalna klana, ali nemaš problema da svakog vikenda obilaziš nekretnine na Beogradu na vodi i Vračaru. E to mogu samo u Ministarstvu vanjskih poslova.

printscreen/instagram/milan knezevic Objava Milana Kneževića na instagramu

P.S. A da Srbija traži brod "Jadran" nazad ili da prizna Boku Kotorsku? Sigurno bi NATO reagovao kao za vreme požara prethodne godine - napisao je Knežević na svom instagram profilu.