NEMA stajanja na Svetskom prvenstvu. Na red je došla druga utakmica grupe E u kojoj se sastaju Obala Slonovače i Ekvador. Ovaj duel takođe možete pratiti u direktnom prenosu na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

Prvo poluvreme: Obala Slonovače - Ekvador 0:0

11' - Kakva šansa za Ekvador. Ener Valensija je iz sjajne pozicije šutirao visoko preko gola. On mnogo bolje rešava ovakve situacije.

2' - Probao je iz daljine Kaisedo, ali nije dobro šutirao. Fudbaler Čelsija može mnogo bolje.

1' - Počela ja još jedna utakmica na Mundijalu 2026.

Sastavi:

Obala Slonovače (4-4-2): J. Fofana - Due, Singo, Agbadu, Konan - Diomande, S. Fofana, Kesi, Ture - Pepe, Vahi.

Ekvador (3-4-3): Galindez - Ordonez, Paćo, Inkapi - Minda, Franko, Kaisedo, Vite - Plata, Valensija, Jeboa.

Uoči meča:

Ove dve selekcije nikad do sada nisu igrale jedna protiv druge i zbog toga ovaj meč može da bude veoma interesantan.

Takođe, mnogi ljubitelji fudbala su pre početka šampionata sveta južnoameričku reprezentaciju videli kao potencijalno iznenađenje za visok plasman. Ipak, to će morati da se pokaže na terenu.

Ekvador je u pripremnom periodu odigrao četiri meča i ostvario učinak od dve pobede i dva remija - savladani su Saudijska Arabija (2:1) i Gvatemala (3:0), dok je nerešeno bilo sa Marokom (1:1) i Holandijom (1:1).

Sa druge strane, afrička selekcija je upisala četiri trijumfa iz isto toliko susreta. Redom su padali: Južna Koreja (4:0), Škotska (1:0), Francuska (2:1) i drugi tim Filadelfije (2:0).

Podsetimo, u prvom meču ove grupe Nemačka je preslišala Kurasao.

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