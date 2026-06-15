UKRAJINCI UDARILI ŽESTOKO NA HERSONSKU OBLAST: Oštećeni mostovi kod Čongara i Heničeska - blokiran saobraćaj
MOSTOVI kod Čongara i Heničeska oštećeni su u ukrajinskim napadima tokom noći na deo Hersonske oblasti na jugu Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije, saopštio je regionalni načelnik Vladimir Saldo.
On je napisao na platformi Maks da je zbog oštećenja mostova blokiran saobraćaj, preneo je TASS.
Saldo je naveo da ukrajinski dronovi i dalje napadaju tu oblast zbog čega stručnjaci ne mogu odmah da procene štetu koja je pričinjena na mostovima.
Pretnja od dronova i dalje postoji, tako da će stručnjaci odmah nakon dobijanja odobrenja od službi za vanredne situacije početi sa procenom obima štete“, napisao je on u Maksu .
Saldo je izjavio u subotu sa su ukrajinske snage pokušale da napadnu most u blizini Čongara.
(Tanjug)
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