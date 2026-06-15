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MEĐU KLJUČNIM ODREDBAMA AMERIČKO-IRANSKOG SPORAZUMA SU OVE TAČKE: Jedan korak ih deli od konačnih pregovora...

Танјуг

15. 06. 2026. u 07:26

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MEĐU ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, javlja danas iranska agencija Mehr.

МЕЂУ КЉУЧНИМ ОДРЕДБАМА АМЕРИЧКО-ИРАНСКОГ СПОРАЗУМА СУ ОВЕ ТАЧКЕ: Један корак их дели од коначних преговора...

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia

Prema navodima agencije, u Nacrtu sporazuma koji ima 14 tačaka, predviđena je i suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom tog perioda pregovora.

Takođe se navodi da konačni dogovor o nuklearnim pitanjima treba da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Mehr navodi i da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina zamrznutih iranskih sredstava i dok ne budu ukinuta ograničenja koja se odnose na plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Agencija dodaje da su sa pregovaračke agende uklonjene teme koje se odnose na iranski raketni program i podršku Teherana grupama otpora.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopštio je sinoć da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum i da su obe strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. On je rekao da će sporazum biti potpisan 19. juna u Ženevi, a mediji navode da će nakon tog biti objavljen tekst sporazuma.

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