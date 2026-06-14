Politika

ĐOKIĆ KAO HULIGAN U HILANDARU: Sramno ponašanje na svetom mestu

V.N.

14. 06. 2026. u 19:10

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OSVANULA je skandalozna fotografija političara Đokića iz manastira Hilandar.

ЂОКИЋ КАО ХУЛИГАН У ХИЛАНДАРУ: Срамно понашање на светом месту

Foto: Printskrin

Političar Đokić još jednom je šokirao javnost svojim nedostojnim i sramnim ponašanjem.

Foto: Printskrin

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