DRAMATIČNI PRIZORI IZ KIJEVA: Vatra guta jednu od najlepših pravoslavnih svetinja (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je tokom noći 15. juna izvela još jednu seriju napada balističkim raketama na Kijev, pogodivši istorijski Sabornu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre, jednog od najznačajnijih verskih i kulturnih lokaliteta Ukrajine.

Foto: Tanjug/AP Photo/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Zvaničnici su saopštili da je u ruskom napadu pogođeno više višespratnih stambenih zgrada u Kijevu. Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u glavnom gradu.

- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.

Foto: Tanjug/AP Photo/AP Photo/Danylo Antoniuk

Kijevsko-pečerska lavra, manastirski i pećinski kompleks nalik lavirintu u kojem se nalaze neke od najpoštovanijih ukrajinskih svetinja i relikvija, našla se pod direktnom vatrom - što predstavlja drugi napad na ovaj lokalitet od početka ruske invazije punog obima i tek treći od Drugog svetskog rata.

- U Kijevu, spasioci gase požare na krovu Sabornog hrama Kijevo-Pečerske lavre i u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa Mistecki arsenal, izazvane ruskim napadom - saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Friends, today it hurts more than ever... The enemy has once again attempted to destroy our city, Kyiv. Even the Kyiv Pechersk Lavra—a place that has endured for a thousand years—came under attack, along with residential buildings and the Kyiv Film Studio. But Kyiv stands firm. pic.twitter.com/B19LOtYntY — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) June 15, 2026

Foto: Tanjug/AP Photo/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko pozvao je ljude da ostanu u skloništima.

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