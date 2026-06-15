DRAMATIČNI PRIZORI IZ KIJEVA: Vatra guta jednu od najlepših pravoslavnih svetinja (FOTO/VIDEO)
RUSIJA je tokom noći 15. juna izvela još jednu seriju napada balističkim raketama na Kijev, pogodivši istorijski Sabornu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u okviru Kijevsko-pečerske lavre, jednog od najznačajnijih verskih i kulturnih lokaliteta Ukrajine.
Zvaničnici su saopštili da je u ruskom napadu pogođeno više višespratnih stambenih zgrada u Kijevu. Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u glavnom gradu.
- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.
Kijevsko-pečerska lavra, manastirski i pećinski kompleks nalik lavirintu u kojem se nalaze neke od najpoštovanijih ukrajinskih svetinja i relikvija, našla se pod direktnom vatrom - što predstavlja drugi napad na ovaj lokalitet od početka ruske invazije punog obima i tek treći od Drugog svetskog rata.
- U Kijevu, spasioci gase požare na krovu Sabornog hrama Kijevo-Pečerske lavre i u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa Mistecki arsenal, izazvane ruskim napadom - saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.
Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko pozvao je ljude da ostanu u skloništima.
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