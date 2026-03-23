"ODUSTAO JE": Oglasio se Iran nakon Trampove promene plana
IRAN se oglasio nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da SAD odlažu sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana.
Iran tvrdi da je Donald Tramp „odustao“ od napada na njegove elektrane nakon „čvrstog upozorenja“ iz Teherana, prema iranskim medijima, izveštava Skaj njuz.
Komentare je dala i iranska ambasada u Kabulu, koja je na društvenim mrežama objavila da se Tramp povukao nakon iranskih pretnji da će „napasti energetsku infrastrukturu celog regiona“.
Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor, takođe je tvrdila da nije bilo direktne komunikacije sa SAD, niti preko posrednika, nakon što je Tramp rekao da su sa Iranom vođeni „vrlo dobri“ razgovori o okončanju rata, piše Skaj Njuz.
Predsednik SAD Donald Tramp, prethodno se oglasio na društvenoj mreži Truth Social u vezi sa sukobom na Bliskom istoku, navodeći da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile konstruktivne pregovore, te je na osnovu njih naložio Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana.
- Zadovoljstvo mi je da izvestim da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim i sveobuhvatnim rešavanjem naših sukoba na Bliskom istoku. Na osnovu tona i sadržaja ovih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, naložio sam Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i rasprava. Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem! Predsednik Donald J. Tramp - naveo je Tramp.
Ova objava dolazi nakon što je u subotu izdao ultimatum Iranu od 48 sati da potpuno ponovo otvori Ormuski moreuz.
Sve najnovije vesti o dešavanjima na Bliskom istoku čitajte klikom OVDE.
Komentari (0)