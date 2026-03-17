IRANSKE RAKETE PALE BLIZU NETANIJAHUOVE KANCELARIJE

IRANSKE rakete pogodile su ciljeve u blizini kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Jerusalimu, javlja iranski televizijski kanal Si-En-EN .

„Danas su iranske rakete pogodile položaje u Jerusalimu, nekoliko metara od Netanijahuove kancelarije“, navodi ovaj medij, prenose RIA novosti.

Američko- izraelska operacija protiv Irana ulazi u treću nedelju. Dve strane razmenjuju udarce tokom ovog perioda. Tel Aviv je izjavio da mu je cilj da spreči Teheran da nabavi nuklearno oružje.

Vašington je pretio da će uništiti vojni potencijal zemlje i pozvao građane da svrgnu režim. Iran je, u međuvremenu, naglasio svoju spremnost da se brani i ne vidi svrhu u nastavku pregovora.

