Društvo

PROLASKOM ISPOD ČASNOG POJASA SVI ĆE DOBITI BLAGOSLOV BOGORODICE: U toku poslednje pripreme za svečani ispraćaj svetinje iz Hrama

В.Н.

05. 06. 2026. u 08:45

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U TOKU su pripreme za svečani ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice, a u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, Časni pojas biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva (SPC)

ПРОЛАСКОМ ИСПОД ЧАСНОГ ПОЈАСА СВИ ЋЕ ДОБИТИ БЛАГОСЛОВ БОГОРОДИЦЕ: У току последње припреме за свечани испраћај светиње из Храма

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Po blagoslovu Njegove Svetosti patrijarha srpskog Porfirija, a uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme za svečani ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice, izjavio je protojerej Đorđe Stojisavljević, šefa Kabineta patrijarha srpskog.

"U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama – Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje", navodi se u izjavi.

Ovim je, kako se dodaje, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije izrazio duboku očinsku brigu za svakoga onoga koji nije žalio truda, a izrazio ljubav prema Bogorodici, dolazeći na hodočašće Gospodu, Presvetoj Bogorodici i Svetom Savi, moleći se Majci Božjoj i Majci svih nas.

Pojasu Presvete Bogorodice, izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja, do 2. juna poklonilo se više od pola miliona vernika.

Časni Pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu sve do subote, 6. juna, kada će posle svete Liturgije kojom će načalstvovati patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u sveti i veliki manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

Zbog velikog interesovanja vernog naroda, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta do sada na inicijativu patrijarha Porfirija.
 

(Tanjug)

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