17. dan rata na Bliskom istoku.

Novi detalji napada na hotel u Bagdadu: U zgradi se nalaze kancelarije EU i Saudijske Arabije

Poslednja dva sprata hotela Al Rašid, gde se nalaze kancelarije Evropske unije i diplomatskih misija Saudijske Arabije, pogodila je dronska ataka.

U hotelu takođe rade radnici sa Zapada, uključujući zaposlene u naftnim kompanijama, prenosi Al Džazira.

Takođe prenose da se ne zna sa sigurnošću ko je odgovoran za napad, ali napominje se da je hotel u "Zelenoj zoni", nedaleko od američke ambasade koja je takođe pogođen pre 48 sati.

Bezbednosne snage su raspoređene u tom području odmah posle eksplozije i navode da je napad izazvao samo materijalnu štetu i da nije bilo žrtava, prenosi Al Džazira.

Eksplozija drona izazvala požar blizu hotela u Bagdadu

Požar je izbio blizu hotela u glavnom gradu Iraka nakon eksplozije drona.

Prema saopštenju lokalne policije, incident se dogodio kod Al Rašid hotela koji je uzrokovao veću materijalnu štetu u tom području.

- Snage bezbednosti ogradile su područje i zatvorile puteve - navela je policija.

Katar uništio 13 od 14 iranskih raketa

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je ažurirane informacije o današnjim napadima na zemlju.

U saopštenju se navodi da su katarske protivvazdušne snage uspešno presrele i uništile 13 od 14 balističkih raketa lansiranih iz Irana danas, kao i više dronova.

Ministarstvo je dodalo da je jedna raketa pala u nenastanjenu oblast bez izazivanja bilo kakvih žrtava, prenosi Peninsula.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (14) صاروخاً باليستياً وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، ونجحت قواتنا المسلحة “بفضل من الله” بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لعدد (13) صاروخاً باليستياً، فيما سقط صاروخ واحد في… pic.twitter.com/ZGTiMVyyjm — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 16, 2026

SAD: Najmanje 200 vojnika povređeno u ratu sa Iranom



Oko 200 vojnika SAD povređeno je tokom rata u Iranu, uključujući 10 koji su teško povređeni, saopštio je portparol Centralnog komande SAD, kapetan Tim Hokings.

On je rekao da se 180 pripadnika već vratilo na dužnost.

Povrede uključuju opekotine, traumatske povrede mozga i rane.

Vojni zvaničnici navode da su mnogi napadi izvedeni jednosmernim iranskim dronovima.

Predsednik Zajedničkog štaba, general Dan Kejn, rekao je prošle nedelje da su takvi dronovi odgovorni za većinu povreda.

Najmanje 13 američkih vojnika je poginulo od početka izraelsko-američkog rata 28. februara.

Nova uzbuna u Izraelu (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su detektovale novo lansiranje balističke rakete iz Irana.

Nije prijavljeno da je bilo povređenih u najnovijem iranskom balističkom raketnom salvi na Izrael, šesti od ponoći, a prvi posle oko šest sati.

Sirene su se oglasile širom centralnog Izraela i Zapadne obale tokom napada.

Lansiran je mali broj raketa, koje su verovatno presretnute, prema prvim vojnim procenama.

מיירט חץ פוגע בטיל איראני pic.twitter.com/AKToNZ9GC5 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) March 16, 2026

Izrael: Rat će trajati još najmanje mesec dana

Očekuje se da će rat sa Iranom trajati još najmanje mesec dana, prenosi Channel 12, pozivajući se na visokog izraelskog zvaničnika.

Izrael se, kako se navodi, priprema za produženu fazu borbi u nastojanju da dalje oslabi iranski režim i iskoristi, kako to vidi, znake unutrašnje nestabilnosti u rukovodstvu zemlje.

Prema izvoru, predsednik SAD Donald Tramp podržava Izrael u nastavku kampanje.

Pogođen irački naftni kompleks

Još jedan napad dronom na Majnoon naftni kompleks u južnoj provinciji Basra u ponedeljak uveče, saopštili su zvaničnici.

Portparol Ministarstva nafte Iraka, Saheb Bazun , rekao je za AFP da je sada već zatvoren kompleks "pogodilo dva drona, od kojih je jedan udario u komunikacionu kulu".

Dodao je da napad nije prouzrokovao štetu.

Još jedan bezbednosni zvaničnik za AFP rekao je da je drugi dron bio usmeren na kancelarije koje koristi američka kompanija na tom mestu.

Naftni kompleks Majnoon je takođe bio meta sličnog napada dronom u petak.

Ubijen portparol Hezbolaha

Iračka paravojna grupa Kataib Hezbolah saopštila je da je ubijen njen portparol Abu Ali al- Askari.

U saopštenju grupe nije navedeno kada ili gde je al-Askari ubijen.

Napad na naftni kompleks Šah u UAE

Napad dronom izazvao je požar na naftnom kompleksu Šah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za medije u Abu Dabiju, trenutno nema izveštaja o potencijalnim žrtvama.

Saudijska Arabija oborila 11 dronova u poslednjih nekoliko sati

Saudijska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 11 dronova iznad guvernorata Al-Kardž u poslednjih nekoliko sati, saopštilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije u kratkoj objavi na platformi X.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: تدمير 11 مسيّرة خلال الساعات الماضية في محافظة الخرج. pic.twitter.com/6FYxJU3k6b — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 16, 2026

Kuvajt presreo 4 drona u poslednja 24 sata

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela četiri drona u poslednja 24 sata.

Vlasti navode da nema žrtava niti materijalne štete.

Hezbolah napao grad Naharija

Libanska grupa navodi da su njeni borci gađali severni izraelski grad "salvom raketa i jatom udarnih dronova".

Grupa je na svom Telegram kanalu saopštila da je napad izveden u 18:00 časova po lokalnom vremenu.

IRGC izdao novo upozorenje američkim kompanijama

IRGC je izdao novo upozorenje američkim kompanijama u regionu da evakuišu radnike uoči mogućih udara.

U saopštenju se navodi da će u narednim satima gađati industrije povezane sa SAD u regionu i poziva radnike i ljude u okolini da se evakuišu.

- Upozoravamo poraženi američki režim da evakuiše sve američke industrije u regionu, a ljude koji žive u oblastima oko industrijskih fabrika u kojima su Amerikanci akcionari pozivamo da napuste ta područja kako ne bi bili povređeni - rekao je portparol u poruci koju je preneo Tasnim.

Nije odmah bilo jasno koje bi kompanije mogle biti meta, ali je prošle nedelje, Tasnim je na Telegramu objavio spisak potencijalnih ciljeva koji uključuje kancelarije tehnoloških giganata kao što su Amazon, Google, Microsoft i Nvidia u zemljama Persijskog zaliva.

Šest osoba povređeno u napadu Hezbolaha

Šest osoba je povređeno u raketnom napadu Hezbolaha na kuću u Nahariji, saopštili su medicinski radnici.

Magen David Adom navodi da je zbrinuo dvoje odraslih i četvoro maloletnika koji su imali simptome udisanja dima.

Svi su u dobrom stanju.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je pogodak izazvala raketa ispaljena iz Libana, a ne neuspeli presretač kako se u početku mislilo.

Jedno dete povređeno u Jordanu, pali delovi rakete

Kako prenosi arapska Al Džazira, delovi rakete pale su na četiri različite lokacije u gradu Irbid u Jordanu.

Prema izveštajima, jedno dete je zadobilo lakše povrede.

Zvanična jordanska agencija Petra saopštila je da su vlasti od početka rata zabeležile 356 incidenata sa padom delova raketa širom zemlje.

UAE: Ugašen požar kod aerodroma u Dubaiju

Kancelarija Vlade Dubai saopštila je da je požar u blizini aerodroma ugašen.

Timovi civilne zaštite potvrdili su da je vatra pod kontrolom i da su u toku operacije hlađenja kako bi se ponovo sprečilo izbijanje požara.

Vlasi su ranije saopštile da je požar izazvan napadom drona.

Zbog incidenta, letovi su kratko bili obustavljeni i kasnije ponovo nastavljeni.

Novi iranski vođa imenovao bivšeg komandata IRGC za vojnog savetnika

Novi iranski vrhovni vođa imenovao je bivšeg komandanta IRGC za vojnog savetnika, prenose lokalni mediji.

- General Mohsen Rezai imenovan je za vojnog savetnika po naređenju vrhovnog komandanta Mojtaba Hameneja - prenosi Mehr.

71- godišnji Rezai bio je na čelu IRGC, krila vojske Irana. Nakon toga je obavljao više visokih funkcija u iranskom sistemu.

Turska osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Libanu

Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je da oštro osuđuje izraelsku kopnenu operaciju u Liban, upozoravajući na "još jednu humanitarnu katastrofu" na Bliskom istoku.

- Snažno osuđujemo izraelsku kopnenu operaciju u Libanu koja pogoršava nestabilnost u regionu - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da će sprovođenje politika "genocida i kolektivnog kažnjavanja" od strane vlade Benjamina Netanjahua, ovoga puta u Libanu, dovesti do nove humanitarne katastrofe u regionu.

Tramp: "Poštedeo sam infrastrukturu u Iranu"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD pokušava da izbegne nanošenje velike štete infrastrukturi u Iranu.

- Ostavio sam mnogo infranstrukture u Teheranu, jer ako bismo je uništili, potrebne su godine da se ponovo izgradi. Mogao bih da uništim elektrane za jedan sat, ali ako to uradim, to su godine obnove i velika trauma. Zato pokušavam da se uzdržim od takvih stvari - rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua za Pi-Bi-Es.

Tramp je takođe rekao da američke snage nisu pogodile naftne cevovode kada su pre nekoliko dana napale ostrvo Harg.

- Ostrvo Harg je van funkcije, osim cevovoda koje sam ostavio. Nisam hteo da pogodim cevi jer, znate, potrebne su godine rada da se one izgrade - rekao je Tramp.

Iranske vlasti, međutim, tvrde da američki i izraelski napadi nanose veliku štetu civilnim objektima, uključujući stambene zgrade, škole i bolnice.

Izrael produžio ratna ograničenja

IDF produžio je zabranu održavanja nastave uživo u većem delu Izraela do srede.

Takođe su zabranjena velika javna okupljanja i radne aktivnosti u oblastima gde nije moguće brzo doći do skloništa.

ℹ️ #UPDATE — Israel:

The IDF’s Home Front Command has extended wartime restrictions across most of the country, including a ban on in-person learning until Wednesday.



Large gatherings are also prohibited and workplaces without quick access to bomb shelters are not permitted to… pic.twitter.com/ZOICnk9PZD — OpenSourceBrief (@OS_Brief) March 16, 2026

Aragči: "Stavovi moraju biti hitno razjašnjeni"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da neke "susedne države" koje na svojoj teritoriji imaju američke snage i dozvoljavaju napade na Iran takođe aktivno podstiču ubijanje Iranaca.

On tvrdi da su stotine iranskih civila, uključujući više od 200 dece, poginule u napadima Izraela i SAD.

- Stavovi moraju biti hitno razjašnjeni - dodao je u objavi na mreži X.

IRGC napao na skladište oružja

IRGC saopštio je da je gađao Južnu komandu izraelske vojske i objekte izraelske kompanije za proizvodnju oružja kao deo 56. talasa napada u tekućem ratu.

Kako se navodi u saopštenju da je pogođena i vazdušna baza Al Udeid u Kataru dok je jedinica bespilotnih letelica takođe napala položaje naoružanih grupa u Erbilu, poluautonomnoj kurdskoj regiji Irak.

Vadeful: NATO ne bi trebalo da se bavi Ormuskim moreuzom

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful smatra da NATO ne bi trebalo da se bavi obezbeđivanjem Ormuskog moreuza nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio da Alijansu čeka "veoma loša“ budućnost ako ne pruži pomoć SAD, prenosi Si-En-En.

Govoreći uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Briselu, Vadeful je rekao je da Nemačka ne vidi mogućnost da NATO "preuzme odgovornost“ za Ormuski moreuz.

Prema njegovim rečima, Nemačka je za uvođenje sankcija "odgovornima“ za blokadu tog važnog morskog puta za tankere

Aragči: Naša nacija je ugnjetavana, ali je herojska i dostojanstveno odoleva

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči kaže da za Teheran bilo kakav kraj američko-izraelskog rata sa Iranom mora biti definitivan.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Poznato da li Kina nastavlja komunikaciju sa Amerikom o poseti Trampa

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da će odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Potpukovnik američke vojske upozorava - Ne možemo lako da otvorimo Ormuski moreuz

Vašington neće moći lako da otvori Ormuski moreuz, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Orban izneo jasan stav države

Premijer Mađarske Viktor Orban ponovio je stav da država neće slati svoje vojnike u tuđe ratove i da je prioritet održavanje bezbednosti na domaćem tlu.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Lavrov upozorio na ogromnu opasnost po stratešku stabilnost

Američki plan za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Pezeškijan Makronu: Ovo što nam rade Amerika i Izrael je nezakonito

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je tokom razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost, i da "ne okleva" da se suprotstavi agresorima, prenosi danas iranska televizija Pres.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Dimitrijev postavio pitanje Trampu

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, postavio je pitanje koliko će biti loša budućnost NATO-a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o perspektivi Alijanse.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Amerika i Izrael napadaju još jednu državu

Iran, Amerika i Izrael su 17. dan u ratu, a Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) naveo je da su snage u okviru najnovijeg talasa operacije lansirale ukupno 54 rakete, uključujući Horamšahr, Hajbar Šekan, Kadr i Emad, kao i, prvi put, četiri jedinice strateške rakete "Sajdžil".

Država koja bi mogla najviše da strada od američko-izraelskog napada na Iran jeste Irak, zemlja sa oko 47 miliona stanovnika, zbog krhke političke strukture i velike budžetske zavisnosti od nafte.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

POGOĐEN MEĐUNARODNI AERODROM U DUBAIJU

Dramatične scene u UAE, letovi potpuno obustavljeni nakon raketnog udara na međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Tramp zapretio NATO paktu

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da se NATO suočava sa "veoma lošom" budućnošću ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Vašington okreće leđa Ukrajini dok Tramp fokus prebacuje na Iran

Pregovori o mogućem političkom rešenju rata u Ukrajini nalaze se u sve dubljem zastoju, dok pažnja Vašingtona sve više prelazi na Bliski istok.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Šta znamo o vojnoj mreži Vašingtona na Bliskom istoku

Američka agresija protiv Irana bila bi nemoguća bez američkih vojnih baza na teritorijama zalivskih monarhija.

Ove baze služe kao ključna uporišta za raspoređivanje američkih ofanzivnih kapaciteta. Američko vojno prisustvo u regionu dugo je bio strateški kamen temeljac američke politike. Njegov cilj je da osigura bezbednost globalnih zaliha nafte, zaštiti saveznike i odvrati regionalne pretnje, koje, prema američko-izraelskom narativu, uglavnom dolaze iz Irana.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!