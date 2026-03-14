URPKOS TRAMPOVIM PRETNJAMA, TEHERAN NE POPUŠTA: Nećemo otvoriti Ormuski moreuz

IRAN neće dozvoliti plovidbu Ormuskim moreuzom uprkos pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas bivši komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC) Mohsen Rezaei.

- Bez odlaska Amerike iz Persijskog zaliva i uspostavljanja kontrole nad Ormuskim moreuzom u rukama regionalnih zemalja i Omana, bezbednost se ne može postići - rekao je Rezaei, prenosi Skaj njuz.

On je rekao da će Iran razmotriti okončanje rata tek kada dobije kompenzaciju od SAD i 100-procentne garancije za budućnost, što je nemoguće bez napuštanja Amerike iz Persijskog zaliva“.

Iran izvozi 90 odsto svoje nafte preko postrojenja na ostrvu Hark, na severoistoku Pesrijskog zaliva. Američki predsednik je izjavio da će preispitati svoju odluku da poštedi od napada naftnu infrastrukturu na ostrvu Hark ako Iran nastavi da ometa prolaz brodova kroz ključnu naftnu rutu.

