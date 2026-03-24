(MAPA) TRI NEDELJE RATA U IRANU Trampov glavni problem: Ni proglašenje pobede ga neće spasiti od ovoga (VIDEO)

Predrag Stojković

24. 03. 2026. u 06:33

PROŠLE su tri nedelje od početka rata SAD i Izraela protiv Irana. Godine 2003. upravo toliko vremena bilo je potrebno Amerikancima da razbiju iračku vojsku i zauzmu Bagdad.

Foto: Veštačka inteligencija

Sada, međutim, za Sjedinjene Države sve ide daleko od tako brzog pobedničkog marša.

Već je jasno da su u početku računali na ponavljanje iskustva Venecuele, kada je pritisak na Nikolasa Madura doveo do nagle korekcije politike zemlje u pravcu koji je diktirao Vašington.

Slično su, po svemu sudeći, želeli da postupe i u Teheranu – da likvidiraju rukovodstvo Irana, nakon čega bi njegovi naslednici pristali na „dogovor“ sa Amerikancima.
Ali to nije uspelo. Rat traje već tri nedelje, ali Iranu, uprkos pobedničkim izveštajima Amerikanaca i Izraelaca, još uvek ne ponestaju ni rakete ni dronovi. Prema nekim procenama, Iranci su čak povećali intenzitet udara, uključujući i na naftno-gasne objekte u zemljama Persijskog zaliva.

Ilustracija telegram rybar

Zbog toga, kao i zbog blokade Ormuskog moreuza, cene nafte su naglo porasle. Istovremeno, sam Iran bez problema prodaje svoju naftu, povećavajući prihode zahvaljujući većoj izvoznoj ceni, a uz to naplaćuje prolaz brodovima kroz moreuz.

Simbol nemoći SAD u ovoj situaciji postala je namera da se ukinu sankcije na iransku naftu kako bi se snizile cene na svetskom tržištu (iako bi to dodatno ojačalo vojno-ekonomsku poziciju Irana).

Povremeno se pokreće pitanje kopnene operacije SAD i Izraela protiv Teherana. Ali Sjedinjene Države praktično nemaju značajne kopnene snage u regionu (što je ključna razlika u odnosu na 1991. i 2003. godinu). Čak je i flota povučena na veću udaljenost od obale kako bi se smanjili gubici.

Ilustracija telegram rybar

Mediji pišu o 5.000 marinaca koji se upućuju ka Bliskom istoku. Smatra se da bi mogli pokušati da zauzmu ostrvo Hark, preko kojeg prolazi oko 90% izvoza iranske nafte.

Ali, kao što je već rečeno, prvo – to neće biti lako izvesti. Drugo – nije izvesno da bi Iran nakon toga pristao na ustupke. Treće – gotovo sigurno bi stradali naftno-gasni objekti širom regiona, što bi dovelo do eksplozije cena nafte. A toga se, sudeći po reakcijama Vašingtona, ipak pribojavaju. Pored toga, zauzimanje Harka ne bi deblokiralo Ormuzski moreuz.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Za vojni poraz Irana kopnenim snagama bile bi potrebne stotine hiljada, pa čak i milioni vojnika – što SAD trenutno nemaju na raspolaganju.

U takvoj situaciji, Sjedinjene Države imaju izbor između dva puta, od kojih su oba veoma teška.

PRVI – da odmah okončaju rat, proglašavajući „pobedu“, što neki savetnici predlažu predsedniku Donaldu Trampu. Njegove nedavne izjave o mogućem „smanjenju operacije jer su gotovo svi ciljevi postignuti“ takođe ukazuju na tu opciju.

Ali u praksi, to bi značilo priznavanje faktičke pobede Irana, koji je u međuvremenu uspostavio kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, a SAD tome nisu uspele da se suprotstave. Čak i ako Tramp proglasi pobedu i okonča rat, to ne znači da će Iran deblokirati moreuz – on će ga zadržati pod svojom kontrolom.

Kada Tramp kaže da SAD moreuz nije važan jer ga ne koriste, i da njegovo otvaranje treba da rešavaju druge zemlje koje zavise od tog pravca, to u suštini znači da im savetuje da pregovaraju sa Teheranom.

Teško je zamisliti da bi Evropa, sa znatno slabijom mornaricom od američke, samostalno ušla u rat sa Iranom. Isto važi i za Indiju, Kinu i druge nezapadne zemlje.

Sve one će pre ići putem dogovora sa Teheranom, kao i monarhije Persijskog zaliva kojima je potrebno da obnove izvoz. Ako bude neophodno da se „rešavaju pitanja“ sa Iranom (i njegovim saveznicima poput Kine i Rusije), one će to i učiniti.

Na taj način, američki uticaj u ključnom regionu sveta bio bi gotovo u potpunosti poništen – iako je cilj bio upravo suprotan: preuzimanje kontrole nad iranskim energetskim resursima.
Ako bi se rat okončao u ovoj fazi, to bi predstavljalo strateški poraz SAD, veći čak i od Vijetnama ili Avganistana.

Zato mnogi posmatrači ne veruju u retoriku o „smanjenju operacije“, pogotovo jer Tramp istovremeno poručuje da ne namerava da prekine vatru.

To vodi ka DRUGOM PUTU – nastavku rata sa ciljem prinuđivanja Teherana na kapitulaciju: daljim bombardovanjem, likvidacijom lidera, podsticanjem unutrašnjih pobuna ili pokušajem ograničenih kopnenih operacija, poput zauzimanja Harka.
Iako postoji skepticizam u pogledu uspeha SAD, taj scenario ne treba u potpunosti isključiti – američki vojni potencijal je i dalje izuzetno veliki.
Međutim, rizici su brojni.

Foto US NAVY

PRVI – gubici. Rat je nepopularan u SAD, i svaki veći broj žrtava može izazvati političku krizu unutar zemlje.

DRUGI – ekonomske posledice: rast cena, inflacija i povećanje budžetskih troškova, što dodatno opterećuje državni dug.

TREĆI – spoljna podrška Iranu, pre svega od strane Kine. To bi značajno povećalo otpornost Irana i umanjilo šanse za uspeh američkih planova.
Iako nema direktnih dokaza, postoje indicije da Kina i Rusija već pomažu obaveštajno, a moguće i na druge načine.

Foto: Profimedia

Ovde se dolazi do ključnog problema za Trampa.

Često se kaže da je Izrael uvukao SAD u rat, ali to pojednostavljuje stvar. Glavni motivi Vašingtona nisu samo podrška Izraelu, već šira strategija očuvanja globalne dominacije kroz kontrolu energetskih resursa i nametanje „prava jačeg“.

Takav pristup ne odgovara ni Kini, ni Evropi, ni Rusiji, a ni unutar samih SAD nema široku podršku – osim kod dela neokonzervativnog establišmenta povezanog sa vojno-industrijskim i energetskim sektorom.

Zato postoji veliki broj aktera, i u svetu i unutar Amerike, koji ne žele uspeh ove politike. Praktično jedini pouzdan saveznik SAD u tom kontekstu ostaje Izrael.

I to predstavlja strateški problem za Belu kuću – previše je onih koji žele da osujete njen novi geopolitički kurs, koristeći za to upravo rat u Iranu.

(ctrana.media)

DA LI JE TRAMP JE ODUSTAO? Izraelski mediji: Amerikanci su odredili ovaj datum za završetak rata
DA LI JE TRAMP JE ODUSTAO? Izraelski mediji: Amerikanci su odredili ovaj datum za završetak rata

TRAMP kaže da su SAD vodile dva dana razgovora sa Teheranom o planu za okončanje rata i odustale od 48-časovnog ultimatuma za napad na elektrane, dok Iran negira bilo kakve pregovore, a Izrael kaže da su bili kontakti sa predsednikom parlamenta; zvaničnici procenjuju da Iran može da nastavi stalnu svakodnevnu raketnu vatru prema Izraelu uprkos tekućim napadima.

24. 03. 2026. u 06:20

AMERIČKI MEDIJI: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu
AMERIČKI MEDIJI: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu

U ORMUSKOM moreuzu u Persijskom zalivu otkrivene su podvodne mine za koje se veruje da ih je postavio Iran, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa poziva Teheran da omogući slobodan tok pomorskog saobraćaja, preneo je CBS (CBS News), pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.

24. 03. 2026. u 00:47

VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta