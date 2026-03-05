ŠESTI dan rata na Bliskom istoku. Bliski istok je u plamenu novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD–Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, vojne baze i diplomatska uporišta.

Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu tokom noći ubijen zvaničnik Hamasa, što je prvo prijavljeno ciljano ubistvo člana terorističke grupe otkako su američko-izraelski napadi na Iran pokrenuli regionalni rat.

"Vasim Atalah el-Ali i njegova supruga ubijeni su kada je neprijateljski dron ciljao njihovu kuću u Bedaviju, palestinskom kampu u blizini Tripolija, u napadu pred zoru", javlja Nacionalna novinska agencija (NNA), opisujući čoveka kao visokog zvaničnika Hamasa.

Do sad najopasnija pretnja Irana

Iran bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni u Izraelu, ukoliko Izrael i Sjedinjene Američke Države pokušaju da promene vlast u Islamskoj Republici, objavila je iranska novinska agencija ISNA, pozivajući se na iranskog vojnog zvaničnika.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Drama na aerodromu u Omanu

Prvi čarter let britanske vlade za prevoz Britanaca kući navodno nije poleteo iz Omana u sredu uveče kako je planirano. Navodno su prestravljeni putnici lupali prozore i imali napade panike dok su bespomoćno sedeli u avionu na pisti.

Trebalo je da poleti iz glavnog grada Muskata u sredu uveče, ali nije mogao "zbog isteka radnog vremena pilota", piše DailyMail.

Nije jasno zašto čarter let nije poleteo, jer su drugi komercijalni letovi poletali iz regiona.

"Bilo je totalno s*****. Zatim su nas autobusom odveli do aviona, ali smo morali da ostanemo u njemu oko sat i po. Nije bilo prisutnog konzularnog osoblja sa strane aerodroma. Samo su nas ostavili. Ljudi su postali veoma uznemireni, lupali su po prozorima, imali napade panike", rekao je jedan od putnika za SkyNews.

Let će navodno poleteti u četvrtak.

IRGC je najavio 19. talas operacija protiv američkih i izraelskih ciljeva

Iranske snage su pre nekoliko sati napale američke i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, saopštila je IRGC .

- Devetnaest talas operacije „Pravo obećanje 4“ počeo je snažnim eksplozijama, sveobuhvatnom operacijom raketa i bespilotnih letelica protiv položaja američko-cionističkog neprijatelja duboko u Izraelu i na američkim terorističkim bazama u regionu - navodi se u saopštenju korpusa IRGCG-a .

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Izraelske odbrambene snage pokrenule su novi talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu, saopštila je IDF.

Očekuje se da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

U sredu uveče, IRGC je objavio da je pogodio aerodrom Ben Gurion i zgradu izraelskog Ministarstva odbrane u Tel Avivu hipersoničnim raketama i dronovima.

Makron pozvao Netanjahua da ne počinje kopnenu ofanzivu u Libanu

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne započinje kopnenu ofanzivu protiv Hezbolaha u Libanu.

"Važno je da se strane vrate sporazumu o prekidu vatre", rekao je Makron u telefonskom razgovoru, objavljeno je na njegovom nalogu na mreži X.

Makron je razgovarao i sa libanskim predsednikom Žozefom Aunaom i premijerom Navafom Salamom i naglasio "potrebu da Hezbolah odmah prekine napade na Izrael i šire".

Naglasio je da "ova strategija eskalacije predstavlja veliku grešku koja ugrožava ceo region".

"Francuska će nastaviti, sa svojim partnerima, da podržava napore Libanskih oružanih snaga, kako bi mogle u potpunosti da preuzmu svoje misije suvereniteta i okončaju pretnju koju predstavlja Hezbolah", napisao je Makron na mreži X.

Bela kuća: Moramo da sačekamo i vidimo ko će naslediti ajatolaha Hameija

Portparol Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je da mora da se sačeka da bi se videlo ko će naslediti vrhovnog verskog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija, nakon izveštaja Njujork tajmsa da versko rukovodstvo Irana razmatra da proglasi Modžtaba Hamneija za naslednika svog oca.

Livit je rekla da je videla izveštaje, ali da se mora "sačekati i videti" ko će naslediti ajatolu Alija Hamneija, prenosi Rojters.

Poluzvanična iranska novinska agencija Mehr njuz prenela je da je Hamneijev sin živ i zdrav nakon smrtonosnih udara SAD i Izraela u kojima je ubijen njegov otac i drugi članovi porodice, uključujući njegovu suprugu.

Iranski mediji preneli su juče da Modžtab Hamnei "nadgleda pitanja" u vezi sa porodicama poginulih, upravlja poslovima i pruža konsultacije o pitanjima od nacionalnog značaja.

Bela kuća: Španija pristala da sarađuje sa američkom vojskom

Španija je pristala da sarađuje sa američkom vojskom u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da misli da je Španija glasno i jasno čula poruku američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz. Livit je rekla i da zna da američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji.

Španija je ranije odbila da dozvoli SAD da koriste španske baze za pokretanje vojnih operacija protiv Irana, što je juče izazvalo oštre pretnje Trampa da će prekinuti svu trgovinu sa Španijom.

Španski premijer je u obraćanju naciji poručio da je stav te zemlje jasan i da je ona za mir, kao i da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde".

Katar evakuiše stanovnike blizu američke ambasade u Dohi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara započelo je evakuaciju stanovnika koji žive u blizini američke ambasade u Dohi kao privremenu meru predostrožnosti. Resorno ministarstvo je navelo da je evakuisanim stanovnicima obezbeđen odgovarajući smeštaj kao deo neophodnih preventivnih mera, objavljeno je u saopštenju na mreži X, preneo je BBC. Ta odluka usledila je nakon što su ove nedelje američke ambasade u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, kao i američki konzulat u Dubaiju, bili meta napada dronovima. Stejt department je izdao upozorenje američkim građanima da odmah napuste Bliski istok, uprkos tome što su mnogi letovi iz regiona otkazani ili obustavljeni. Američka vlada pokušava da obezbedi čarter letove za svoje građane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu, dok se ljudima koji su zaglavljeni na drugim lokacijama pomaže da rezervišu mesta na komercijalnim letovima. Prema rečima zvaničnika Stejt departmenta, od 28. februara oko 17.500 američkih građana vratilo se sa Bliskog istoka.

Više od 1.000 civilnih žrtava u Iranu od početka sukoba

Zemlje širom Bliskog istoka, uključujući Liban, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, sve više osećaju posledice aktuelnog sukoba. Američka novinska agencija "Human Rights Activists" navodi da je u Iranu, zaključno sa 3. martom, od početka rata zabeleženo više od 1.000 poginulih civila, dok se ispituje još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva, preneo je BBC. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

