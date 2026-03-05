LAVROV OTKRIO PAKLENI PLAN NA BLISKOM ISTOKU: Ovo je glavni cilj Amerike i Izraela

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je jedan od ciljeva američko-izraelskog napada da se unese razdor između zemalja regiona - između država Persijskog zaliva, između Irana i njegovih arapskih suseda.

Foto: Profimedia

Govoreći o napadu SAD i Izraela na Iran, Lavrov je napomenuo da ova kriza može dovesti do kolosalnih negativnih posledica za svetsku stabilnost, ekonomiju i sve što se nekada nazivalo "globalizacijom u ime prosperiteta čitavog čovečanstva".

- Sve je to uništeno - podvukao je on, dodavši da stradaju civili i u Iranu i drugim arapskim državama, kao i da Rusija izražava saučešće povodom svih žrtava.

Rusija vidi kakvu štetu trpi građanska infrastruktura svih zemalja Persijskog zaliva.

Skrenuo je pažnju na to da unutar SAD postoje sporovi oko istinskih ciljeva vojne operacije SAD i Izraela, kao i da to mnogi američki političari ne mogu da shvate.

- Ne gajim nikakve sumnje, i želim ponovo da se na to vratim, da je jedan od ciljeva bio da se unese razdor između zemalja regiona - između država Persijskog zaliva, između Irana i njegovih arapskih suseda, između kojih se poslednjih godina, sve do nedavno, odvijao pozitivan proces normalizacije - napomenuo je ruski ministar spoljnih poslova.

Podvukao je da je Zapad činio sve kako bi sprečio promovisanje pozitivne agende u regionu Bliskog istoka i da tamo deluje po principu "zavadi, zahuškaj i vladaj".

- Zapad je činio sve da ne dozvoli da se u zoni (Persijskog) zaliva promoviše pozitivna agenda. Zapad, kao što je sada pokazala ova situacija sa agresijom protiv Irana, deluje po principu: "ili–ili" - "ili ste sa nama, ili ste protiv nas". A glavno u svemu tome je, naravno: "zavadi pa vladaj". U ovom slučaju se, verovatno, može reći: "zavadi, nahuškaj jedne protiv drugih i vladaj" - istakao je Lavrov.

Naglasio je da će Rusija i druge miroljubive zemlje učiniti sve što je moguće da stvore atmosferu u kojoj će operacija SAD i Izraela protiv Irana biti nemoguća.