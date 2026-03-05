ŠOKANTNO PRIZNANJE IZ VAŠINGTONA: Poslat hitan zahtev u Pentagon, SAD gomilaju obaveštajne snage
CENTRALNA komanda SAD (CENTCOM) traži od Pentagona da pošalje više oficira vojne obaveštajne službe u svoje sedište u Tampi, na Floridi, kako bi podržali operacije protiv Irana najmanje 100 dana, a verovatno do septembra, navedeno je u obaveštenju koje je dobio Politiko.
Ovo je prvi poznati zahtev administracije američkog predsednika Donalda Trampa za dodatno obaveštajno osoblje u ratu protiv Irana i pokazuje da Pentagon već raspoređuje sredstva za operacije koje bi mogle da traju znatno duže od inicijalnog Trampovog četvoronedeljnog roka. Bivši američki diplomata Džerald Fajerštajn ocenio je da je operacija sprovedena ad hok i da nije postojalo potpuno razumevanje ili planiranje pre početka sukoba.
- Ono što smo videli je potpuno ad hok operacija gde se činilo da niko zapravo nije razumeo ili verovao da je vojna akcija neizbežna. Izgleda kao da su se probudili u subotu ujutru i odlučili da će započeti rat - rekao je Fajerštajn.
SAD su zajedno sa Izraelom izvele napade na iransku bezbednosnu infrastrukturu, uključujući ubistvo vrhovnog vođe i drugih visokih zvaničnika, ali krajnji cilj akcije još nije jasno definisan. Iran je odgovorio napadima na američke i druge mete širom Bliskog istoka, pri čemu je najmanje šest američkih vojnika poginulo u luci u Kuvajtu, dok su pogođeni i neki američki diplomatski objekti, što povećava zabrinutost oko potencijalnog manjka municije za saveznike SAD u regionu.
