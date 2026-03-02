Svet

LIKVIDIRAN VOĐA HEZBOLAHA? Sumnja se da su ga ubile Izraelske odbrambene snage (FOTO)

02. 03. 2026. u 08:15

MOHAMED Rad (33), vođa parlamentarnog krila Hezbolaha, navodno je ubijen u napadu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na mete u Libanu, javile su jutros saudijska televizijska stanica Al-Arabija i Al-Hadat.

ЛИКВИДИРАН ВОЂА ХЕЗБОЛАХА? Сумња се да су га убиле Израелске одбрамбене снаге (ФОТО)

Foto: AP Photo/Hussein Malla

Izraelska vojska je ranije potvrdila da je pogodila visoko rangirane teroriste Hezbolaha u oblasti Bejruta i centralnog komandanta Hezbolaha u južnom Libanu.

Libanski predsednik Džozef Aun rekao je da lansiranje raketa prema Izraelu šteti naporima da se Liban drži podalje od regionalnog sukoba, a dopisnici Al-Arabije su izvestili da su sve škole i obrazovne ustanove u Libanu zatvorene po nalogu Ministarstva prosvete, prenosi B92.

Izrael je saopštio da su napadi odmazda za to što je Hezbolah ispalio nekoliko raketa na sever Izraela tokom noći.

Kako se navodi, oko 20 ljudi je poginulo u južnim predgrađima Bejruta, dok je oko 11 ljudi poginulo na jugu, prenosi CNN.

