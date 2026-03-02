LIKVIDIRAN VOĐA HEZBOLAHA? Sumnja se da su ga ubile Izraelske odbrambene snage (FOTO)
MOHAMED Rad (33), vođa parlamentarnog krila Hezbolaha, navodno je ubijen u napadu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na mete u Libanu, javile su jutros saudijska televizijska stanica Al-Arabija i Al-Hadat.
Izraelska vojska je ranije potvrdila da je pogodila visoko rangirane teroriste Hezbolaha u oblasti Bejruta i centralnog komandanta Hezbolaha u južnom Libanu.
Libanski predsednik Džozef Aun rekao je da lansiranje raketa prema Izraelu šteti naporima da se Liban drži podalje od regionalnog sukoba, a dopisnici Al-Arabije su izvestili da su sve škole i obrazovne ustanove u Libanu zatvorene po nalogu Ministarstva prosvete, prenosi B92.
Izrael je saopštio da su napadi odmazda za to što je Hezbolah ispalio nekoliko raketa na sever Izraela tokom noći.
Kako se navodi, oko 20 ljudi je poginulo u južnim predgrađima Bejruta, dok je oko 11 ljudi poginulo na jugu, prenosi CNN.
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
Preporučujemo
HAMNEI JE MRTAV: Šta je sledeće za Iran?
02. 03. 2026. u 07:22
SVE GORI NA BLISKOM ISTOKU: Sirene zavijaju širom Izraela, počeo novi napad; Iran silovito udara po američkim bazama (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 22:56
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)