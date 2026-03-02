TREĆI dan rata na Bliskom istoku.

Laridžani: Tramp je svojim fantazijama i zabludama gurnuo Bliski istok u haos

Načelnik iranske službe bezbednosti Ali Laridžani izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp svojim "fantazijama i zabludama" gurnuo region Bliskog istoka u haos, i da se "sada plaši većih žrtava među američkim trupama".

"Svojim zabludnim postupcima, pretvorio je svoj slogan 'Amerika na prvom mestu' u 'Izrael na prvom mestu' i žrtvovao američke vojnike za ambicije Izraela željnog moći", rekao je Laridžani u objavi na platformi Iks.

Laridžani, koji je i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu odbranu Irana, kazao je da Tramp "novim lažima još jednom nameće cenu svog kulta ličnosti američkim vojnicima i porodicama".

"Danas se iranska nacija brani. Iranske oružane snage nisu pokrenule invaziju", kazao je Laridžani.

Tramp je juče izjavio da su od početka napada na Iran, 28. februara, pogođene na stotine ciljeva u toj zemlji, kao i da je uništeno devet iranskih brodova. Na šestominutnom video-snimku objavljenom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, predsednik Sjedinjenih Američkih Država je kazao da će se misija nastaviti dok ne budu ispunjeni svi američki ciljevi.

Tramp je rekao da SAD žale zbog smrti trojice svojih vojnika koji su poginuli u akciji "Epski bes", da će ih biti još, ali i da će Amerika osvetiti njihovu smrt.

On je poručio i da će pripadnicima iranske Revolucionarne garde koji polože oružje biti dat "pun imunitet", dok će se oni koji to budu odbili "suočiti sa sigurnom smrću".

Obraćajući se iranskom narodu, Tramp ih je ponovo pozvao da iskoriste ovaj trenutak, dodajući da je ispunio obećanje da će im pomoći i ponovio je da se ne sme dozvoliti da Iran ima priliku da razvije rakete dugog dometa niti nuklearno oružje.

Iranski dronovi ponovo presretnuti iznad Kuvajta, oglašene sirene za vazdušnu opasnost

Protivvazdušna odbrana Kuvajta danas je ponovo presrela iranske dronove, treći dan zaredom od kada su počeli iranski udari na mete u susednim državama Persijskog zaliva u znak odmazde zbog američkih i izraelskih napada na tu zemlju, saopšteno je iz civilne odbrane Kuvajta.

Većinu dronova kuvajtska protivvazdušna odbrana je presrela u blizini naselja Rumaitija i Salva, a tom prilikom nije bilo povređenih, javila je državna novinska agencija pozivajući se na reči generalnog direktora civilne odbrane, prenosi Rojters.

Prema rečima očevidaca, prilikom objave vazdušne opasnosti čuli su se glasni udarci i sirene.

Teheran je saopštio da će gađati američke baze u regionu u odgovor na to što su Sjedinjene Amaričke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, nakon što nije postignut dogovor na diplomatskim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Iran je u protekla dva dana gađao i niz civilnih i komercijalnih područja u gradovima širom zemalja Persijskog zaliva.

Arakči: Novi iranski vrhovni vođa mogao bi da bude izabran u roku od nekoliko dana

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je sinoć da bi Iran mogao da izabere novog vrhovnog vođu u roku od jednog ili dva dana, dok je u toj zemlji počeo 40-dnevni period žalosti nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima.

Arakči je rekao za Al Džaziru da se ustavni mehanizam sukcesije već pokreće i da je osnovan tranzicioni savet koji ima tri člana: predsednika, šefa pravosuđa i pravnika iz Saveta čuvara.

"Ova grupa od tri člana bi bila zadužena za vođstvo pre nego što se izabere novi vođa. Pretpostavljam da je potrebno kratko vreme. Možda za jedan ili dva dana izaberu novog vođu za zemlju", naveo je Arakči.

Arakči je nazvao ubistvo Hamneija apsolutnim presedanom i velikim kršenjem međunarodnog prava. Rekao je da Hamnei nije bio samo iranski politički lider, već i visokorangirani verski vođa za milione muslimana, čak i van Irana, širom regiona.

"Nema pobede u ovom ratu. Nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve i neće moći da ih ostvare ni u narednim danima", rekao je Arakči.

Povlačeći paralelu sa dvanaestodnevnim ratom između Izraela i Irana prošlog juna, u koji su se Sjedinjene Američke Države nakratko uključile, Arakči je rekao da su SAD i Izrael "očekivali da će Iran za dva ili tri dana kapitulirati i predati se".

"Ali im je trebalo 12 dana da shvate da se Iran ne predaje i da nemaju drugog izbora nego da traže bezuslovni prekid vatre. Ne vidim nikakvu razliku između ovog i prethodnog puta", naveo je Arakči.

Istakao je da bi Zalivske zemlje trebalo da pritiskaju SAD i Izrael da obustave napade jer su te zemlje pokrenule napade.

Hamnei (86) je ubijen u subotu u talasu američko-izraelskih udara širom zemlje u kojima je, prema iranskim službama za vanredne situacije, poginula najmanje 201 osoba. Među poginulima su bili visoki bezbednosni zvaničnici i članovi Hamneijeve porodice - njegova ćerka, zet i unuk.

Proces izbora Hamneijevog zamenika je utvrđen iranskim Ustavom. Klerikalna skupština od 88 članova, koje bira javnost, ima ovlašćenje da imenuje novog vrhovnog vođu prostom većinom.

Poslednji put je ovaj proces pokrenut 1989. godine kada je Hamnei izabran za vrhovnog vođu nakon smrti osnivača revolucije, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

Iran pokrenuo novi balistički napad, oglasile se sirene u Izraelu i Kuvajtu

Širom centralnog i južnog Izraela jutros su se oglasile sirene za uzbunu, nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad.

To je prvi napad posle više od osam sati, prenosi Tajms ov Izrael. Upozorenje na sumnju na infiltraciju dronova se čuje i u Gornjoj Galileji.

Izraelska vojska je saopštila da radi na presretanju pretnji. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Kuvajtu, prenosi Al Džazira.

Kako se navodi, to je najmanje treći put da su se alarmi oglasili u toj zemlji u poslednjih nekoliko sati. Kuvajtske vlasti su ranije izvestile da je protivvazdušna odbrana zemlje uspešno presrela većinu dronova koji su se približili glavnom gradu.

