DIM KOD AMERIČKE AMBASADE, OBOREN F-15? Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih "ruku delo" (VIDEO)
NOVINSKE agencije AFP i Rojters javljaju da se dim diže iz ili blizu ambasade SAD u Kuvajtu. Rojters navodi da su u tom području viđeni vatrogasci i kola Hitne pomoći. Američki lovac F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima. Pilot je uspeo bezbedno da se katapultira.
Iran je navodno oborio američki avion F-15.
Na internetu se pojavio snimak borbenog aviona koji gubi kontrolu u vazduhu nakon što je pogođen blizu repa. Snimak prikazuje kako se avion nekoliko puta nekontrolisano okreće pre nego što se zapalio i srušio na zemlju. Očevici su prijavili glasnu eksploziju nakon pada i gust crni dim koji se dizao sa mesta nesreće.
Prema prvim nezvaničnim izveštajima, pilot se katapultirao iz aviona neposredno pre pada i bezbedno se spustio padobranom. Snimci sa mesta događaja ga prikazuju na zemlji, svesnog, pre nego što su ga meštani odveli u zadnjem delu kamioneta.
Identitet pilota još uvek nije zvanično objavljen.
Zašto je Kuvajt na meti Irana
Tenzije na Bliskom istoku eskaliraju iz sata u sat, a vazdušni saobraćaj iznad nekoliko zemalja u regionu je gotovo potpuno militarizovan. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i jedna od ključnih logističkih tačaka za američku vojsku u Persijskom zalivu.
U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski vazdušni prostor često koriste američki i saveznički ratni avioni tokom operacija u Iraku, Siriji i šire.
Šta je F-15
F-15 je američki višenamenski lovački avion četvrte generacije, razvijen 1970-ih, ali i dalje jedan od glavnih oslonaca američkog ratno-vazduhoplovstva. Poznat je po izuzetnim sposobnostima vazdušne nadmoći, velikoj brzini (preko 2,5 Maha) i moćnom naoružanju koje uključuje rakete vazduh-vazduh i precizno vođene bombe.
Različite verzije F-15 koriste i brojni saveznici SAD, uključujući zemlje Persijskog zaliva.
(CNN/Index.hr)
