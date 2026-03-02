DIM KOD AMERIČKE AMBASADE, OBOREN F-15? Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih "ruku delo" (VIDEO)

NOVINSKE agencije AFP i Rojters javljaju da se dim diže iz ili blizu ambasade SAD u Kuvajtu. Rojters navodi da su u tom području viđeni vatrogasci i kola Hitne pomoći. Američki lovac F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima. Pilot je uspeo bezbedno da se katapultira.

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Iran je navodno oborio američki avion F-15.

Na internetu se pojavio snimak borbenog aviona koji gubi kontrolu u vazduhu nakon što je pogođen blizu repa. Snimak prikazuje kako se avion nekoliko puta nekontrolisano okreće pre nego što se zapalio i srušio na zemlju. Očevici su prijavili glasnu eksploziju nakon pada i gust crni dim koji se dizao sa mesta nesreće.

BREAKING:



Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incident pic.twitter.com/rWHxiaPbl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Prema prvim nezvaničnim izveštajima, pilot se katapultirao iz aviona neposredno pre pada i bezbedno se spustio padobranom. Snimci sa mesta događaja ga prikazuju na zemlji, svesnog, pre nego što su ga meštani odveli u zadnjem delu kamioneta.

Identitet pilota još uvek nije zvanično objavljen.

Zašto je Kuvajt na meti Irana

Tenzije na Bliskom istoku eskaliraju iz sata u sat, a vazdušni saobraćaj iznad nekoliko zemalja u regionu je gotovo potpuno militarizovan. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i jedna od ključnih logističkih tačaka za američku vojsku u Persijskom zalivu.

U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski vazdušni prostor često koriste američki i saveznički ratni avioni tokom operacija u Iraku, Siriji i šire.

Šta je F-15

F-15 je američki višenamenski lovački avion četvrte generacije, razvijen 1970-ih, ali i dalje jedan od glavnih oslonaca američkog ratno-vazduhoplovstva. Poznat je po izuzetnim sposobnostima vazdušne nadmoći, velikoj brzini (preko 2,5 Maha) i moćnom naoružanju koje uključuje rakete vazduh-vazduh i precizno vođene bombe.

Različite verzije F-15 koriste i brojni saveznici SAD, uključujući zemlje Persijskog zaliva.

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem BLOGU UŽIVO

(CNN/Index.hr)

BONUS VIDEO - Napad na američke vojne baze u Dohi