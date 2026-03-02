Svet

DIM KOD AMERIČKE AMBASADE, OBOREN F-15? Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih "ruku delo" (VIDEO)

В.Н.

02. 03. 2026. u 08:28

NOVINSKE agencije AFP i Rojters javljaju da se dim diže iz ili blizu ambasade SAD u Kuvajtu. Rojters navodi da su u tom području viđeni vatrogasci i kola Hitne pomoći. Američki lovac F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima. Pilot je uspeo bezbedno da se katapultira.

ДИМ КОД АМЕРИЧКЕ АМБАСАДЕ, ОБОРЕН Ф-15? Хаос у Кувајту, појавио се снимак пада летелице, Иран тврди да је њихових руку дело (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Iran je navodno oborio američki avion F-15.

Na internetu se pojavio snimak borbenog aviona koji gubi kontrolu u vazduhu nakon što je pogođen blizu repa. Snimak prikazuje kako se avion nekoliko puta nekontrolisano okreće pre nego što se zapalio i srušio na zemlju. Očevici su prijavili glasnu eksploziju nakon pada i gust crni dim koji se dizao sa mesta nesreće.

 

Prema prvim nezvaničnim izveštajima, pilot se katapultirao iz aviona neposredno pre pada i bezbedno se spustio padobranom. Snimci sa mesta događaja ga prikazuju na zemlji, svesnog, pre nego što su ga meštani odveli u zadnjem delu kamioneta.

Identitet pilota još uvek nije zvanično objavljen.

Zašto je Kuvajt na meti Irana

Tenzije na Bliskom istoku eskaliraju iz sata u sat, a vazdušni saobraćaj iznad nekoliko zemalja u regionu je gotovo potpuno militarizovan. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i jedna od ključnih logističkih tačaka za američku vojsku u Persijskom zalivu.

U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski vazdušni prostor često koriste američki i saveznički ratni avioni tokom operacija u Iraku, Siriji i šire.

Šta je F-15

F-15 je američki višenamenski lovački avion četvrte generacije, razvijen 1970-ih, ali i dalje jedan od glavnih oslonaca američkog ratno-vazduhoplovstva. Poznat je po izuzetnim sposobnostima vazdušne nadmoći, velikoj brzini (preko 2,5 Maha) i moćnom naoružanju koje uključuje rakete vazduh-vazduh i precizno vođene bombe.

Različite verzije F-15 koriste i brojni saveznici SAD, uključujući zemlje Persijskog zaliva.

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem BLOGU UŽIVO

(CNN/Index.hr)

BONUS VIDEO - Napad na američke vojne baze u Dohi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE? Iran se povlači sa Svetskog prvenstva u fudbalu?! Evo ko će ga zameniti!

DA LI JE MOGUĆE? Iran se povlači sa Svetskog prvenstva u fudbalu?! Evo ko će ga zameniti!