NIKOLA JOKIĆ NIJE MOGAO SAM! Minesota savladala Denver i pored odlične partije Srbina
Košarkaši Minesote pobedili su Denver sa 118:107.
Nagetsi su sjajno otvorili meč, te prvu četvrtinu rešili u svoju korist sa 31:22. Već u drugoj četvrtini Timbervulvsi su dodali gas, prešli u vođstvo i otišli na poluvreme sa osam poena prednosti.
Treća deonica je protekla u egalu, da bi u poslednjoj Minesota dodatno povećala prednost i zasluženo stigla do trijumfa.
Nikola Jokić je odigrao odličnu partiju zabeleživši 35 poena, 13 skokova i devet asisstencija , dok je Džamal Marej dodao 25 poena.
Kod pobedničke ekipe istakli su se Entoni Edvards sa 21 poenom i Džejden Mekdenijels sa 20.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
