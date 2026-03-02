Košarka

NIKOLA JOKIĆ NIJE MOGAO SAM! Minesota savladala Denver i pored odlične partije Srbina

02. 03. 2026.

Košarkaši Minesote pobedili su Denver sa 118:107.

Nagetsi su sjajno otvorili meč, te prvu četvrtinu rešili u svoju korist sa 31:22. Već u drugoj četvrtini Timbervulvsi su dodali gas, prešli u vođstvo i otišli na poluvreme sa osam poena prednosti.

Treća deonica je protekla u egalu, da bi u poslednjoj Minesota dodatno povećala prednost i zasluženo stigla do trijumfa.

Nikola Jokić je odigrao odličnu partiju zabeleživši 35 poena, 13 skokova i devet asisstencija , dok je Džamal Marej dodao 25 poena.

Kod pobedničke ekipe istakli su se Entoni Edvards sa 21 poenom i Džejden Mekdenijels sa 20.

