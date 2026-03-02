FUDBALSKI SVET JE ZATEČEN! Iran neće na Mundijal, a šta se dešava sa Srbijom?

Početak Svetskog prvenstva u fudbalu sve je bliži, a istorijski Mundijal koji će prvi put okupiti 48 reprezentacija biće održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

FOTO: AP/Tanjug

Pritužbe na račun organizacije stižu sa svih strana, mnogi su nezadovoljni promenama koje se uvode uoči starta planetarne smotre, dok bi FIFA mogla uskoro da se suoči sa novim problemom.

Prema navodima britanskog lista "Telegraf", u vrhu iranskog fudbala ozbiljno se razmatra mogućnost odustajanja. Predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž navodno je izjavio da je u trenutnim okolnostima teško govoriti o sportu, te da će konačnu odluku doneti najviši državni sportski organi.

Sa druge strane, generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrem poručio je da svetska kuća fudbala pažljivo prati razvoj situacije, ali da za sada ostaje optimistična kada je reč o održavanju turnira i učešću svih kvalifikovanih selekcija.

Poseban problem predstavlja činjenica da bi Iran svoje mečeve grupne faze trebalo da igra u Los Anđelesu i Sijetlu, dakle upravo na teritoriji jedne od zemalja direktno umešanih u sukob - SAD i Iran.

Ukoliko bi Iran zaista odustao ili bio sprečen da učestvuje, to ne bi bio prvi takav slučaj u istoriji velikih takmičenja.

FOTO: AP/Tanjug

Najpoznatiji primer dogodio se 1992. godine, kada je Jugoslavija zbog međunarodnih sankcija ostala bez nastupa na Evropskom prvenstvu.

Njeno mesto zauzela je Danska, koja je potom priredila jednu od najvećih senzacija u istoriji fudbala i osvojila turnir. Taj presedan danas se ponovo pominje kao mogući model rešenja.

Prema pravilima FIFA, eventualna zamena morala bi da dođe iz iste kontinentalne konfederacije. To znači da bi šansu dobila neka od azijskih selekcija.

S obzirom na to da je iz te kvalifikacione grupe plasman već obezbedio Uzbekistan, naredni na tabeli bili su Ujedinjeni Arapski Emirati.

U tom slučaju, scenario bi imao snažnu simboliku - umesto Irana na Mundijal bi otišla zemlja sa kojom je trenutno u otvorenom sukobu.

FOTO: Profimedia

Iako se u javnosti povremeno pojavljuju spekulacije o mogućnosti lančanih otkazivanja, jasno je da Srbija ne bi mogla da računa na eventualni naknadni poziv. FIFA striktno primenjuje kontinentalni princip popunjavanja mesta, što znači da bi upražnjeno mesto ostalo u okviru Azije.

Jedno je sigurno - dok se politička situacija ne stabilizuje, sudbina pojedinih reprezentacija ostaće neizvesna. A kao i mnogo puta do sada, fudbal će još jednom pokazati koliko je neraskidivo povezan sa globalnim događajima koji oblikuju svet.