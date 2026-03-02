ISPLIVAO SNIMAK TUNELA REVOLUCIONARNE GARDE: Nećete verovati šta se sve nalazi unutra (VIDEO)
Iran je objavio video snimak koji prikazuje, kako se tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišćeno za napade na američke baze u regionu.
U videu koji je objavila iranska državna novinska agencija Fars, mogu se videti redovi dronova poređani u podzemnom tunelu ili na raketnim bacačima. Na zidovima je iranska zastava i slike pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
Na snimcima se vide rakete i dronovi kako ih lansiraju iz nekoliko područja i pucaju na ono što je Fars naveo kao "američke baze".
Objavljivanje visokoproduciranog videa dio je iranske propagandne kampanje nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na zemlju.
Nije jasno kada ili gde je snimak nastao, niti da li prikazuje dronove i rakete koji se koriste u iranskom odgovoru na zajedničke američko-izraelske napade.
(Telegraf)
