BOMBA U NOVOM SADU! Vojvodina dovodi fudbalera Crvene zvezde

U Zvezdi nema mesta za njega!

N.Mihajlović

Epizoda Jegora Pruceva na Marakani se bliži kraju, a činjenica da ruskom ofanzivcu ističe ugovor na kraju sezone ostavlja prostor da već sada pregovara sa zainteresovanim klubovima.

Odavno je izvesno da crveno-beli i Prucev neće produžiti saradnju, pa je aktuelnu situaciju iskoristila Vojvodina i krenula u ofanzivu na potpis. Rus je već neko vreme na radaru Novosađana, ali je u međuvremenu napravljen iskorak te su igrač i klub sa stadiona Karađorđe, prema saznanju Meridian sporta, u poodmaklim pregovorima.

Prema informacijama pomenutog portala, ukoliko sve bude teklo po planu, za očekivati je da Vojvodina i Prucev već narednih dana utanače detalje saradnje i da postignu dogovor.

FOTO: FK Crvena zvezda

Dolazak ruskog fudbalera predstavljao bi dragoceno pojačanje za Novosađane koji bi potvrdili da su sposobni da dovedu igrače čak i iz redova šampiona Srbije imajući u vidu da su se pre dve sezone pojačali iz Ljutice Bogdana tako što su angažovali Lazara Nikolića, dok su istu stazu utabali Veljko Simić i Andrija Radulović.

Podsetimo, Prucev je u Zvezdu stigao leta 2022. godine iz Sočija, a veći deo vremena je proveo na pozajmicama. Rus je dva puta bio na privremenom radu u Celju koje je želelo da ga kupi, međutim, ponuđeni iznos nije bio dovoljan za zeleno svetlo sa Topčiderskog brda. Početkom aktuelne sezone Rus je pozajmljen OFK Beogradu, ali je među Romantičarima upisao minute na samo devet utakmica.