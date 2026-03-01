IRAN TVRDI DA JE POGODIO NOSAČ AVIONA ABRAHAM LINKOLN: Hitno se oglasila Amerika (FOTO)

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao i pogodio američki nosač aviona USS Abraham Lincoln sa četiri balističke rakete, prenose iranski državni mediji.

Foto: X/CENTCOM

Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da je pogodila američki nosač aviona USS Abraham Linkoln u Persijskom zalivu, nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.

- Američki nosač aviona 'Abraham Linkoln' pogođen je sa četiri balističke rakete - navela je Iranska revolucionarna garda u saopštenju koje su preneli lokalni mediji, prenosi Tajms of Izrael.

Iranska Revolucionarna garda je upozorila da će "kopno i more sve više postajati groblje terorističkih agresora".

Amerika demantuje: Rakete se nisu ni približile

Centralna komanda SAD demantuje da je pogođen nosač aviona USS Abraham Linkoln.

- Iranski IRGC tvrdi da je pogodio nosač aviona USS Abraham Linkoln balističkim raketama. Netačno. Linkoln nije pogođen. Ispaljene rakete nisu se ni približile. Linkoln nastavlja da pokreće avione u podršci operacijama SENTKOM-a u kontinuiranoj kampanji odbrane američkog naroda eliminacijom pretnji od strane iranskog režima.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je ranije danas da je traženje osvete za ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija i drugih visokih iranskih zvaničnika "dužnost i legitimno pravo" te zemlje.

- Islamska Republika Iran smatra da su potraga za pravdom i sprovođenje odmazde protiv izvršilaca i onih koji su naredili ovaj istorijski zločin njena dužnost i legitimno pravo i u ispunjenje ove velike odgovornosti i obaveze uložiće svu svoju snagu - istakao je predsednik Irana, uputivši izraze saučešća, prenela je Al Džazira.

Iranske vlasti su jutros potvrdile da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen juče ujutro u američko-izraelskom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu, zbog čega su iranske vlasti proglasile 40 dana žalosti u zemlji.

USS Abraham Linkoln je peti nosač aviona klase Nimitz u sastavu Ratne mornarice SAD. Nosač je opremljen najnovijim stelt avionima F-35, sposobnim da izbegnu neprijateljske radare.

‼️‼️ Iran’s Revolutionary Guard says the U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln was targeted with four ballistic missiles.



See the latest updates with us:@TTheBattlefield pic.twitter.com/cCmXRbpzSP — The Battlefield (@TTheBattlefield) March 1, 2026

Udarna grupa takođe uključuje tri razarača opremljena krstarećim raketama Tomahavk za napade na kopnene ciljeve i obično je prati nuklearna podmornica koja koristi isto naoružanje.

Prema satelitskim snimcima koje je verifikovao BBC Verify, brod je 15. februara primećen kod obale Omana.

