IRAN TUČE PO NEMAČKOJ VOJSCI NA BLISKOM ISTOKU: Napadnute vojne baze u Iraku i Jordanu
IRAN je, kao odgovor na američke i izraelske napade, napao vojne objekte u Iraku i Jordanu gde su stacionirane nemačke trupe, javio je nemački list „Špigel“, pozivajući se na izvore.
List navodi da je od subote ujutru nekoliko raketa i dronova ispaljeno na multinacionalnu bazu u blizini aerodroma Erbil na severu Iraka i poljski kamp u El Azraku na istoku Jordana.
Poslednja lansiranja zabeležena su u nedelju ujutru. Prema vojnim izvorima na koje se „Špigel“ poziva, sve mete su presreli sistemi PVO.
Jedan američki vojnik je lakše ranjen od oborenih krhotina.
Među nemačkim vojnicima nije bilo žrtava.
„Špigel“ je ranije objavio da je Nemačka smanjila svoje vojno prisustvo u Iraku na „apsolutni minimum“ zbog zabrinutosti od moguće eskalacije između SAD i Irana u regionu.
Nemačka vojska trenutno ima raspoređene trupe u maloj vazdušnoj bazi na istoku Jordana, a takođe i jedinice u američkoj bazi El Udejd.
